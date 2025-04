Deutschland: Marginal im Minus

Der Broker IG taxierte den Dax eine Stunde vor Handelsbeginn knapp unterhalb der 21.700 Punkte-Marke - wenige Punkte im Minus im Vergleich zum XETRA-Schlusskurs. Gestern war der deutsche Leitindex deutlich unter Druck geraten.

Rund die Hälfte der imposanten Rekordrally seit Mitte Dezember ist futsch. Sollte im Bereich 21.500 Punkte keine Stabilisierung gelingen, rückt die 100-Tage-Durchschnittslinie bei knapp über 21.200 Punkten als mögliche Auffangbasis in den Fokus. Lori Calvasina, die US-Chefstrategin der kanadischen Investmentbank RBC spürt regelrechte Wachstumsangst an der Wall Street - so wie 2010, 2011, 2015-2016 und 2018.

USA: Deutliche Abgaben

Die umfangreichen und hohen Importzölle der Regierung Trump haben Anleger am Donnerstag kalt erwischt und die Börsen auf eine steile Talfahrt geschickt. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte 3,98 Prozent auf 40.545,93 Punkte ein. Das war der größte prozentuale Tagesverlust seit mehr als drei Jahren.

Das Börsenbarometer rutschte auf den niedrigsten Stand seit September vergangenen Jahres. Noch größer waren die Verluste an der von großen Technologietiteln geprägten Nasdaq-Börse.

Der Nasdaq 100 sackte um 5,4 Prozent auf 18.521,48 Punkte ab und fiel ebenfalls auf den tiefsten Stand seit September 2024. Etliche Chipaktien brachen prozentual zweistellig ein. Im Börsenjahr 2025 steht nunmehr ein Verlust von fast 12 Prozent für den Index zu Buche. Der marktbreite S&P 500 rutschte am Donnerstag um 4,84 Prozent auf 5.396,52 Zähler ab.

Asien: Verluste

Die durch die US-Zollpolitik ausgelösten Konjunktursorgen haben die Börsen im asiatisch-pazifischen Raum auch am Freitag nach unten gezogen. In Tokio sank der Nikkei 225 um 3,7 Prozent. Verluste gab es auch in Australien, Indien und Südkorea. In China und Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Umstufungen von Aktien:

BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR DWS AUF 48 (45) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR FLATEXDEGIRO AUF 24 (23) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR AUTO1 AUF 28 (29,20) EUR - 'BUY'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR STRÖER AUF 62,80 (66) EUR - 'NEUTRAL'

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ALCOA AUF 43 (45) USD - 'BUY'

RBC SENKT ERNEUT JAHRESENDZIEL FÜR S&P 500 - NUN 5.550 PKT STATT 6.200 PKT

Redaktion onvista/dpa-AFX