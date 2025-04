Nach drei tiefroten Handelstagen dürfte der Dax am Dienstag im Plus starten. Der nach dem jähen Absturz am Montagmorgen eingesetzte Erholungsversuch sollte sich damit fortsetzen, auch wenn die harte US-Zollpolitik von Präsident Donald Trump im Fokus bleibt. Erste Schnäppchenjäger hatten bereits am Montag zugegriffen. Weitere könnten nun folgen und den deutschen Leitindex über die psychologisch wichtige 20.000-Punkte-Marke helfen und damitt auch über die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend signalisiert. Sie liegt aktuell bei knapp 19.960 Zählern.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von zwei Prozent auf 20.183 Punkte. Zum Börsenstart am Vortag hatte sich der Dax infolge der US-Zollflut der vergangenen Woche noch scheinbar im freien Fall befunden. Bei etwas unter 18.500 Punkten schlugen die ersten "Schnäppchenjäger" aber wieder zu, - nach mehr als 17 Prozent Minus seit dem vergangenen Mittwochabend. Das beachtliche Jahresplus, das sich bis Mitte März auf knapp 18 Prozent summiert hatte, ist aktuell zwar ausradiert, zumindest aber konnte das deutsche Börsenbarometer am Montag den Aufwärtstrend seit dem Jahr 2022 verteidigen.

Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, wird am Dienstg ebenfalls rund zwei Prozent im Plus erwartet.

Am 2. April hatte Trump mit einer Zollflut einen Handelskrieg gegen den Rest der Welt entfesselt. Nach der steilen Talfahrt der Börsen spricht Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos, von einer teils deutlich überverkauften Markttechnik im Dax und einer daher nun folgenden "technischen Gegenbewegung". Allerdings, so schränkt er ein:

Mittelfristtrend und Kurzfristtrend bleiben trotzdem vorerst gebrochen. Der deutsche Leitindex befindet sich weiterhin in einem von Unsicherheit, Nervosität und Verkaufspanik geprägtem Marktumfeld.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Vor diesem Hintergrund dürften einzelne Unternehmensmeldungen wohl weiterhin eher nebensächlich eine Rolle spielen. So übernimmt der Münchner Chiphersteller Infineon für 2,5 Milliarden US-Dollar in bar das Automotive-Ethernet-Geschäft von Marvell Technology. Händler sehen darin einen "strategisch gut passenden Zukauf", der auch positiv zu den Margen beitragen dürfte. Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Infineon-Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag um knapp fünf Prozent nach oben.

Fresenius könnten im Blick stehen, da die Tochter Kabi und Pacira BioSciences ihren Patentrechtsstreit in den USA beigelegt haben, was ebenfalls leicht positiv wirken sollte. Vorbörslich ging es für Fresenius auf Tradegate um knapp zwei Prozent aufwärts.Ein Händler verwies zudem auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zu Traton.

Laut einem Analysten habe der Nutzfahrzeughersteller während einer telefonischen Investorenkonferenz am Montag gesagt, dass Lkw-Bestellungen aus Sorge vor einer weltweiten Rezession verschoben würden. Das könnte etwas auf die Stimmung für die Branche drücken, hieß es von dem Händler. Die Traton-Aktie reagierte in der allgemeinen Markterholung allerdings darauf kaum. Auf Tradegate stieg sie um 2,5 Prozent.

Wall Street wagt Stabilisierungsversuch

Die Wall Street hat am Montag nach dem jüngsten Ausverkauf einen verhaltenen Stabilisierungsversuch gestartet. Technologietitel zeigten sich nach wechselhaftem Verlauf am Ende minimal erholt.

US-Präsident Donald Trump steuert trotz der weltweiten Talfahrt der Börsen auf eine weitere Eskalation des Handelskonflikts zu. Er drohte China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent und gibt Peking bis Dienstag Zeit, die angekündigten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent wieder zurückzunehmen.

Asiens Börsen starten Stabilisierungsversuch

Nach dem jüngsten Ausverkauf im Zuge des von den USA angezettelten Zollkrieges haben die Börsen Asiens am Dienstag einen Erholungsversuch unternommen.

In China fiel das Plus geringer aus als anderswo, denn zwischen den USA und China stehen die Zeichen weiter auf voller Konfrontation im Handelskrieg. So gibt US-Präsident Donald Trump der chinesischen Führung bis Dienstag 12.00 Uhr Zeit, die von Peking verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent wieder zurückzunehmen. Andernfalls werde er China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent belegen.

Renten

Devisen

Rohöl

Umstufungen von Aktien

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR JUNGHEINRICH AUF 46 (45) EUR - 'OUTPERFORM'

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR KION AUF 51 (53) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AIXTRON AUF 10 (13) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 42 (50) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SUSS MICROTEC AUF 30 (38) EUR - 'HOLD'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ARM AUF 150 (195) USD - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR NASDAQ AUF 76 (89) USD - 'NEUTRAL'

- KEYBANC SENKT AMD AUF 'SECTOR WEIGHT'

- GOLDMAN HEBT SKYWEST AUF 'BUY' - ZIEL 117 USD

- GOLDMAN SENKT AMERICAN AIRLINES AUF 'SELL' - ZIEL 8 USD

- KEEFE, BRUYETTE & WOODS HEBT FIRST AMERICAN AUF 'OUTPERFORM' - ZIEL 75 USD

- JPMORGAN HEBT SOUTHERN CO. AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 94 USD

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 31 (32,5) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR AMS-OSRAM AUF 9,50 (12) CHF - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 540 (710) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR ASML AUF 660 (840) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MELEXIS AUF 66 (70) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NORDIC SEMICONDUCTOR AUF 164 (174) NOK - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR SOITEC AUF 58 (74) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR STMICRO AUF 30 (34) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR VAT GROUP AUF 270 (350) CHF - 'HOLD'

- JPMORGAN SENKT EQT AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 269 (425) SEK

- JPMORGAN SENKT PANDORA AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 1100 (1400) DKK

- MORGAN STANLEY HEBT HAYS AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 66 PENCE

- RBC SENKT MCPHY ENERGY AUF 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 0,3 (1,5) EUR

- UBS HEBT ZIEL FÜR ENGIE AUF 20 (17,5) EUR - 'BUY'

Termine Unternehmen

08:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.

10:00 DEU: Berliner Sparkasse, Jahres-Pk, Berlin

11:00 DEU: NRW.Bank, Jahres-Pk, Düsseldorf

14:00 CHE: SIG Group, Hauptversammlung

15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung

17:00 USA: Boeing, Auslieferungen 3/25

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen

Termine Konjunktur

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/25

01:50 JPN: Handelsbilanz 2/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/25

08:45 FRA: Handelsbilanz 2/25

