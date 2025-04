Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Einzelwerte: Stabilus, Continental, Porsche, Rheinmetall, CVS Health, Broadcom, Dollar Tree und Apple.

In diesem Jahr sind die Superlative wahrlich keine Seltenheit. Auch in den letzten paar Handelstagen kam es zu außergewöhnlich starken Bewegungen, die aufgrund der Politik der US-Regierung in den Spitzenrängen vieler Statistiken zu finden sind. Viele Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung wurden in den letzten Stunden schlicht ausradiert. Die Märkte sind zurück auf Niveaus von 2021 und 2022.

Doch wie soll man sich als Investor nun verhalten? Noch schnell Werte verkaufen, die ein paar Prozent Gewinn auf der Uhr haben? Dem Aktienmarkt den Rücken kehren, da das Investieren einfach zu "gefährlich" geworden ist? Oder jetzt erst recht und sämtliche Reserven für neue Käufe mobilisieren? Darauf geht Martin in der heutigen Live-Sendung ein.

Außerdem stehen die Aktien von Rheinmetall im Fokus. Gestern ging es zum Start rund 30 Prozent nach unten, nur um dann wieder dynamisch zulegen zu können. Was war passiert und was nun, falls man ausgestoppt wurde?

Apple dürfte wohl unter den großen US-Tech-Aktien der Kandidat mit den schmerzhaftesten Folgen der Zölle in Richtung China sein. Martin zeigt das an einem Beispiel und geht darauf ein, was das für die Aktie bedeuten kann.