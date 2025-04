Aktien New York: Dow hebt ab - Trump lenkt ein bei Zollstreit - Nicht gg. China

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine von US-Präsident Donald Trump angekündigte Zollpause für bestimmte Länder hat die US-Aktienmärkte am Mittwoch im späteren Handelsverlauf nach oben katapultiert. Trump rudert im internationalen Handelskonflikt zurück und setzt bestimmte gerade in Kraft getretene Zölle für 90 Tage aus. Während der Pause solle ein universeller Zollsatz in Höhe von 10 Prozent gelten. Für China gilt das nicht - auf chinesische Einfuhren erhöhte Trump die Zölle mit sofortiger Wirkung auf nun insgesamt 125 Prozent.

Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 6,6 Prozent höher bei 40.133 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 7,8 Prozent auf 5.372 Zähler aufwärts. Der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 gewann 9,7 Prozent auf 18.756 Punkte.

Die zuletzt arg gebeutelten Aktien der "Glorreichen Sieben", der sieben bedeutendsten US-Tech-Unternehmen, sprangen in Reaktion auf die Trump-Ankündigungen massiv an. Amazon , Meta , Nvidia , Alphabet , Microsoft , Apple und Tesla verbuchten zuletzt Kursaufschläge zwischen 6,4 und 14,0 Prozent.

Noch stärker profitierten die Aktien von US-Fluggesellschaften von der Trump-Ankündigung. So schnellten die Papiere von Delta Air Lines und United Airlines um jeweils 19 Prozent nach oben. Jene von American Airlines gewannen mehr als 13 Prozent.

Die zuvor erheblich unter Verkaufsdruck stehenden Papiere aus der US-Pharmaindustrie erholten sich ebenfalls deutlich. Eli Lilly , Pfizer , Merck & Co und Johnson & Johnson notierten zuletzt zwischen 1 und 2 Prozent im Plus. Zuvor waren sich nach Aussagen von Trump über massive Zölle auf importierte Pharmazeutika deutlich abgesackt.

Die Anteilsscheine von Walmart gewannen knapp 10 Prozent. Der Handelskonzern überraschte die Anleger auch mit bekräftigten Jahreszielen./edh/he