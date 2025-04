China spielt Trump an die Wand | Zölle auf US-Importe auf 84% angehoben.

Der Gegenwind an der Wall Street nimmt erneut zu. China habt die Zölle auf US-Waren-Importe auf 84% an. Statt die Wall Street zu beruhigen, reagiert Finanzminister Bessent darauf mit den Worten "so what". Trump kündigte letzte Nacht ausserdem an, dass auf Pharma in Kürze ebenfalls hohe Zölle etabliert werden.



00:00 Intro

00:22 China hebt Zölle an | Reaktion der Trump Administration

03:12 S&P 500 Performance: Trump 1.0 vs. Trump 2.0

04:05 Intraday Reversal | Mag 7-Verluste | VIX, Ölpreis

05:25 Renditen der Staatsanleihen steigen | Risiko durch Basistrades

08:18 Negative Analystenkommentare

09:28 Zollfolgen für: Bekleidungsindustrie, Apple

11:25 JP Morgan: Neue S&P 500 Szenarien | Gewinnrückgänge drohen

13:25 Historische Muster: S&P nach schnellem Einbruch

16:18 Morgan Stanley: 2024 keine Zinssenkungen erwartet

17:08 10 % Blankozoll & neue Zölle auf Pharma geplant

18:23 Klagen gegen die Trump Administration

21:24 USA schwer verhandlungsfähig | Zölle auf fragwürdiger Grundlage

22:18 Delta Air | Walmart Analystentag

25:22 Autobestände | PC-Auslieferungen gestiegen | Preisanstieg (u.a. Micron)

27:45 Rezession erwartet | Einigungssignale fehlen

29:01 Markttechnik: Fear & Greed Index, S&P 500

30:50 Analysten zu Amazon, Apple, Ford, Meta, Pinterest, Tesla

34:00 Jobverluste durch Zölle





