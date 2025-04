Nach dem robusten Wochenauftakt dürfte der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zumindest zunächst weitaus ruhigere Bahnen ziehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax einen praktisch unveränderten Stand von 20.955 Punkten. Tags zuvor hatte der Leitindex um fast drei Prozent zugelegt und damit die Verluste infolge des von US-Präsidenten Donald Trump Anfang April ausgelösten Zollschocks weiter reduziert.

Der EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen mit einem Minus von rund 0,2 Prozent erwartet.Damit würde sich der Dax klar über der 200-Tage-Linie halten, die als Indikator für den längerfristigen Trend angesehen wird und zurzeit bei 20.012 Punkten verläuft. Mit Tuchfühlung zur psychologisch wichtigen 21.000er-Marke bedeute dies eine gewisse Stabilität, schrieb der charttechnische Analyst Martin Utschneider von Finanzethos. Trotzdem werde sich der Dax zunächst weiter in einem von Unsicherheit, Nervosität und Handlungspanik geprägten Marktumfeld wiederfinden.

Die Zölle von US-Präsident Donald Trump bleiben das Hauptthema - und die Handelspolitik der USA erratisch und wenig berechenbar. Nach der Ausnahme für bestimmte elektronische Produkte stellte Trump nun auch Autobauern zumindest zeitweise geltende Ausnahmen von weitreichenden Zöllen in Aussicht. Zugleich will der Präsident aber Zölle auf pharmazeutische Produkte erheben, die bislang von den neuen US-Zöllen ausgenommen sind.

Die Autofirmen bräuchten etwas mehr Zeit, um ihre Lieferketten auf eine Teile-Produktion in den USA umzustellen, sagte Trump. Deswegen prüfe er gerade, wie man einigen Herstellern helfen könne. Der Präsident hatte Zölle in Höhe von 25 Prozent auf in die USA importierte Fahrzeuge verhängt - und Anfang Mai sollen auch Zölle auf eingeführte Bauteile folgen. Zugleich sind bereits einige Fahrzeuge aus Mexiko und Kanada im Rahmen eines nordamerikanischen Handelsabkommen ausgenommen.

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Mit Blick auf Unternehmensnachrichten verdiente der Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Drägerwerk im ersten Quartal erheblich weniger als ein Jahr zuvor. Gründe dafür waren den Angaben zufolge ein geringeres Umsatzvolumen und gestiegene Kosten. Der Auftragseingang legte hingegen währungsbereinigt zu. An den Zielen für das laufende Jahr hält Drägerwerk fest.

Zudem richten sich die Blicke auf Umsatzzahlen des Nivea-Herstellers Beiersdorf fürs erste Quartal. Für die Papiere ging es vorbörslich um 1,7 Prozent nach oben.

Die Aktien von Puma dürften derweil von positiven Analysteneinschätzungen profitieren. Die Privatbank Berenberg hat für das Papier des Sportartikelherstellers eine Kaufempfehlung ausgesprochen und es als Branchenfavoriten eingestuft. Analyst Nick Anderson sieht bei Puma enormen Wert bei einem auffällig geringen Kurs/Umsatz-Verhältnis.

Wall Street verzeichnet moderate Gewinne

Die Erholung an den US-Börsen ist zu Wochenbeginn zäher geworden. Die erratische Zollpolitik der Vereinigten Staaten setzt den Anlegern weiter zu. So sorgten einerseits die am Samstag angekündigte Ausnahmeregelung für Zölle auf bestimmte Elektronik-Produkte aus China und mögliche Ausnahmen für Autohersteller für Erleichterung. Andererseits soll es aber wohl bald Zölle auf Medizinprodukte geben.

Unterdessen ist der sogenannte Angstindex Vix wieder auf das Niveau gesunken, das er am 3. April - vor der Zoll-Eskalation - hatte. Der Vix misst die kurzfristig erwarteten Schwankungen im S&P 500.

Anleger blicken unsicher nach Asien

Die Nerven der Anleger an den Börsen Asiens bleiben angespannt. Im Fokus bleibt auch am Dienstag der Zickzackkurs der US-Regierung beim Thema Zölle.

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG BELÄSST RHEINMETALL AUF 'BUY' - ZIEL 1410 EUR

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RENK AUF 54,50 (44,40) EUR - 'BUY'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BRENNTAG AUF 68 (76) EUR - 'BUY'

- BERENBERG STARTET ADIDAS MIT 'HOLD' - ZIEL 230 EUR

- BERENBERG STARTET PUMA MIT 'BUY' - ZIEL 40 EUR

- EXANE BNP SENKT SILTRONIC AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 36 EUR

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 250 (226) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 48 (52) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 80 (90) EUR - 'SELL'

- HSBC STARTET AIXTRON MIT 'HOLD' - ZIEL 9,80 EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR K+S AUF 10,30 (8,00) EUR - 'UNDERPERFORM'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 251 (224) EUR - 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR RATIONAL AUF 610 (600) EUR - 'UNDERPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 47 (51) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 215 (245) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 604 (614) USD - 'OVERWEIGHT'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT GENERAL MOTORS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 43 (58) USD

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR GOLDMAN SACHS AUF 597 (646) USD - 'BUY'

- DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT ZIEL FÜR FORD AUF 7 (9) USD - 'HOLD'

- UBS SENKT ZIEL FÜR NETFLIX AUF 1140 (1150) USD - 'BUY'

- BERENBERG STARTET NIKE MIT 'HOLD' - ZIEL 58 USD

- BARCLAYS HEBT JD SPORTS FASHION AUF 'EQUAL WEIGHT' (UW) - ZIEL 80 (110) PENCE

- BARCLAYS HEBT NKT AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 597 (485) DKK

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ING AUF 17,90 (17,60) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT BARRY CALLEBAUT AUF 'EQUAL WEIGHT' (OW) - ZIEL 900 (1415) CHF

- BARCLAYS SENKT DOMINO'S PIZZA AUF 'UNDERWEIGHT' (EW) - ZIEL 250 (290) PENCE

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BNP PARIBAS AUF 90 (96) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NUTRIEN AUF 59 (54) USD - 'BUY'

- BERENBERG SENKT CORBION AUF 'SELL' (HOLD) - ZIEL 16 (24) EUR

- EXANE BNP SENKT NESTLE AUF 'NEUTRAL' - ZIEL 90 CHF

- GOLDMAN HEBT NEXT AUF 'BUY' - ZIEL 14000 PENCE

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EURONEXT AUF 103 (90) EUR - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR KUEHNE + NAGEL AUF 183 (198) CHF - 'SELL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 630 (725) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR MOLLER-MAERSK AUF 10900 (12800) DKK - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 510 (670) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NATIONAL GRID AUF 1225 (1175) PENCE - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LONDON STOCK EXCHANGE AUF 13670 (13900) PENCE - 'OW'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 610 (650) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SETZT BOLIDEN AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'

- MORGAN STANLEY SENKT LVMH AUF 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 590 EUR

- RBC HEBT DISCOVERIE AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 600 (690) PENCE

- RBC HEBT ROTORK AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 370 PENCE

- RBC HEBT VOLVO B AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 295 (307) SEK

- RBC SENKT TT ELECTRONICS AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERF.) - ZIEL 85 (140) PENCE

- RBC SENKT ZIEL FÜR ABB AUF 43 (50) CHF - 'SECTOR PERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 680 (750) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 250 (270) EUR - 'OUTPERFORM'

- RBC SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 133 (154) DKK - 'OUTPERFORM'

- UBS SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 569 (650) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/ODDO BHF HEBT EQUINOR AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 255 (265) NOK

- WDH/UBS SENKT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 353 (367) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

06:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz

06:00 CHE: Meyer Burger Technology, Jahreszahlen

07:00 CHE: Sulzer, Q1-Umsatz

07:00 SWE: Ericsson, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Beiersdorf, Q1-Zahlen (9.00 h Presse- und Analystenkonferenz)

10:00 DEU: Mahle Bilanz-Pk, Stuttgart

12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen

12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen

12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen

13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung

14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung

14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen

15:00 USA: Bank of New York Mellon, Hauptversammlung

15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung

18:00 USA: U.S. Bancorp, Hauptversammlung

Termine Konjunktur

07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/25

08:00 DEU: Großhandelspreise 3/25

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 2/25

08:00 ROU: Industrieproduktion 2/25

08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

10:00 POL: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig)

11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 4/25

11:00 EUR: Industrieproduktion 2/25 12:00 IRL: Handelsbilanz 2/25

14:30 USA: Empire State Index 4/25

14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/25

