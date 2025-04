Turbulente Börsen - Gold long gehen, Öl short? | Rohstoffe | Silber | Börse Stuttgart | Derivate

In diesem neuen Video analysieren Nikolaus Barth (UniCredit) und Cornelia Frey (Senior Communication Manager Boerse Stuttgart Group) die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten, insbesondere die Bewegungen bei Gold, Silber und Öl. Sie besprechen die geopolitischen Einflüsse auf die Rohstoffpreise und die Stimmung der Anleger. Die Experten geben Einblicke in die Marktprognosen und mögliche Strategien.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung und aktuelle Entwicklungen

01:00 ► Goldpreis - was steckt hinter der Preisrally?

01:56 ► Goldparty und (k)ein Ende in Sicht?

03:53 ► Silber - der kleine Bruder im Seitwärtsgang

04:39 ► Ölpreise - Wirtschaftssorgen ziehen ihre Kreise

06:38 ► Investieren in Rohstoffe - das sollten Anleger beachten

08:38 ► Wie reagieren die Anleger bei der UniCredit – welche Produkte sind gefragt?

10:37 ► Hebelprodukte im aktuellen Marktumfeld - Tipps vom Experten

11:30 ► Volatiles Umfeld - Hebel mit Bedacht wählen?

12:37 ► Anlageprodukte - good to know



