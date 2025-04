Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht, oder die in der Mahlzeit Sendung besonders stark nachgefragt waren. Hin und wieder gibt es aber auch "Sondersendungen", bei denen er auf interessante Situationen hinweist, oder Basiswerte vorstellt, die er für recht aussichtsreich hält.

So auch heute. Martin hat elf Aktien im Gepäck, die charttechnisch einen guten Eindruck machen. Vielleicht ist ja der eine oder andere Outperformer dabei, der auch in euer Depot passen könnte?

Zu bedenken ist bei allen guten Charts im Moment aber nach wie vor, dass ein Präsident in den USA am Ruder ist, der mit nur einem Tweet den ganzen Kahn zum Kentern bringen kann. Also: Augen aufs Risiko, bei allem was ihr momentan im Markt macht!