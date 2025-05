Foot Locker Übernahme | Walmart und Alibaba Zahlen | Wall Street schwächelt

Die Aktie von Foot Locker steht im Rampenlicht, denn sie explodiert um über 82 %, nachdem das Unternehmen eine Fusion mit Dick’s Sporting Goods im Volumen von 2,4 Milliarden US-Dollar angekündigt hat.



Der Markt wartet gespannt auf Konjunkturdaten. Erzeugerpreise stehen dabei im Fokus.



Die Aktienfutures geben am Donnerstagmorgen nach – trotz eines positiven Wochenverlaufs, der vom vorübergehenden Zollfrieden zwischen den USA und China geprägt war.



Weniger erfreulich: United Health verliert 6 %, nachdem das Wall Street Journal von Ermittlungen des US-Justizministeriums berichtet. Laut CNBC wurde der Konzern bislang nicht offiziell informiert.



Die Marktstimmung hatte sich bereits am Wochenende aufgehellt, nach Gesprächen zwischen US-Finanzminister Scott Bessent und chinesischen Spitzenpolitikern. Ein kurzfristiger wirtschaftlicher Dämpfer und Inflationsschock scheint vorerst abgewendet.



Besonders stark diese Woche: Tech-Schwergewichte.

Nvidia und Tesla steigen jeweils über 16 %, Meta um 11,3 %, Amazon und Alphabet je über 8 %.



An der Konjunkturfront blieben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe mit 229k im Rahmen der Erwartungen, genau wie die Einzelhandelsumsätze mit einem Zuwachs von 0,1 %. Die Erzeugerpreise fielen überraschend um -0,5%, hier war eine Steigerung um +0,3% erwartet worden.





00:00 Themen-Überblick

01:50 Wirtschaftsdaten April: PPI, Einzelhandel, Dienstleistungen

05:45 US-Arbeitsmarkt & Powells Aussagen zur Geldpolitik

07:22 EU-Zahlen & Wirtschaft: Allianz, Telekom, Siemens u.a.

09:13 Handelsgespräche & Geopolitik: USA, Indien, EU, China, Türkei

10:50 USA: Iran-Atomabkommen & Staatshaushalt

12:18 Zahlen: Walmart, Alibaba, Deere

15:55 Foot Locker Übernahme | Dick's Sporting Goods | Birkenstock

18:00 Cisco: Q3-EPS über den Erwartungen | CoreWeave | Boot Barn

23:13 Netflix: Nutzerzahlen & Streaming-Erfolg im Werbemodell

25:05 Nvidia-Chip-Exporte | Apple-Produktion in den USA

25:45 Analysten zu Netflix, Microsoft, UnitedHealth

26:30 Vorschau: Unternehmenszahlen & Konjunktur





