Martin Goersch analysiert heute diese Werte: S&P 500, Gea Group, Renk, Rheinmetall, Gold, Vistra Corp., Adobe, Netflix, Target, Uber und UnitedHealth.

Am Freitag nach Handelsschluss wurde das Kreditrating der USA durch Moodys von Aaa auf Aa1 herabgestuft. Infolgedessen stehen die US-Indizes in der Vorbörse heute deutlich niedriger. Martin gibt eine Einschätzung dazu ab, was er nun für die kommenden Tage und Wochen erwartet.

Im Fokus steht dabei auch der Goldpreis, der heute von diesem Downgrade und der erhöhten Unsicherheit vorerst profitieren kann. Saisonal lohnt der Blick auf den Chart genauso wie für die Suche nach dem "richtigen" Einstiegslevel.

Aktien der UnitedHealth Group konnten sich am Freitag nach einer harten Woche etwas stabilisieren. Der Grund dafür ist schnell gefunden. Die große Frage ist nun, wie es mit dem Aktienkurs weitergeht. Martin bezieht in der heutigen Mahlzeit-Folge dazu Stellung.

Uber hat sein jährliches GO.-GET-Event abgehalten und dabei allerlei Neuerungen vorgestellt. In der heutigen Livesendung gibt einen Überblick darüber, worauf Kunden von Uber sich zukünftig freuen können und und eine Einschätzung dazu, was das für den Aktienkurs bedeuten könnte.