Wie verhalte ich mich in der aktuellen Marktphase? | Heiko Thieme | Invest 25

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

In diesem Video gibt Heiko Thieme (Portfoliomanager und Anlageberater) Anworten auf die Frage, wie man durch Krisen, Prognosen und politische Unsicherheit navigiert.

Zwischen Inflation, geopolitischen Spannungen und technologischer Umwälzung stellen sich viele

Anleger die Frage: Aktien, Bitcoin oder Bargeld – was jetzt tun?



Der Experte spricht in diesem Video über Anlagechancen in schwierigen Zeiten, die

Bedeutung von realistischem Optimismus, politische Einflussfaktoren, und darüber, wie man mit

Risikomanagement und klarer Strategie investieren kann – ohne sich von Emotionen treiben zu

lassen. Von der Rolle der USA in der Weltpolitik über die wirtschaftliche Lage in Deutschland bis hin zu konkreten Tipps zur Portfolio-Struktur: Diese Analyse verbindet Politik, Wirtschaft und Börse – verständlich und auf den Punkt.



Timestamps:

00:00 ► Einstieg: Wie positionieren in der aktuellen Marktphase?

01:24 ► Die Rolle von Emotionen und Erwartungen an der Börse

03:30 ► Warum Optimismus wichtig ist – trotz geopolitischer Risiken

06:02 ► Börsenpsychologie & Marktmechanismen verstehen

08:48 ► Nvidia, Tesla & die glorreichen Sieben im Blick

12:14 ► Was Anleger vom DAX erwarten können

14:27 ► Langfristige Strategien mit Berkshire Hathaway

16:40 ► Risiken durch politische Unsicherheiten & Wahljahre

18:56 ► Die Bedeutung von Technologie & Zukunftstrends

21:05 ► Fazit: Chancen nutzen, Risiken im Blick behalten



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 19.05.2025 um XX:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.







Nvidia: WKN: 918422, ISIN: US67066G1040

Tesla: WKN: A1CX3T, ISIN: US88160R1014

Berkshire Hathaway: WKN: A0YJQ2, ISIN: US0846707026