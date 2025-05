Aktien mit Potenzial: Cloudflare, Uber, Robinhood & Co. – Aktiencheck | Invest 2025

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Welche Aktien lohnen sich im Mai? Live von der Invest 2025 analysieren Michael Flender (@goldeseltradinginvesting) und Daniel Wassmer (@investflow1988) die aktuelle Marktlage – und stellen konkrete Unternehmen vor, die sie für aussichtsreich halten. Zwischen Unsicherheit, Zinsangst und geopolitischen Risiken bleibt die Börse ein spannender Ort für Chancen. In dieser Live-Podcast-Sonderausgabe sprechen die beiden Marktkenner über:



- Welche Rolle Managementqualität bei Wachstumsaktien spielt

- Warum viele Wachstumswerte erst jetzt spannend bewertet sind

- Welche Kennzahlen wie KUV, KGV oder Net-Dollar-Retention wirklich zählen

- Autonomes Fahren, Cybersecurity, Fintechs – welche Sektoren Zukunft haben

- Welche Aktien in unsicheren Zeiten überdurchschnittlich performen könnten



Besonders im Fokus: Mercado Libre, Cloudflare, Uber, Robinhood und The Trade Desk. Von fundamentaler Analyse bis Storytelling – dieser Live-Talk liefert authentische Einblicke für langfristige und aktive Anleger.



Timestamps:

00:00 ► Marktüberblick & Stimmung auf der Invest 2025

02:46 ► Wo steht der Markt aktuell? Chancen und Risiken

06:00 ► Was macht eine spannende Aktie heute aus?

08:10 ► Mercado Libre – das Amazon Südamerikas

11:45 ► The Trade Desk – Vertrauen in Managementqualität

16:00 ► Cloudflare – Wachstum, Cybersecurity & Bewertung

20:05 ► Bewertungskennzahlen richtig verstehen (KUV, KGV & mehr)

26:00 ► Aktienemissionen & Verwässerung: Darauf achten!

31:45 ► Uber – Mobilität heute & morgen (inkl. autonomes Fahren)

39:30 ► Robinhood – Vom Neo-Broker zum Fintech-Ökosystem

43:15 ► Fazit und Verabschiedung



MercadoLibre: WKN: A0MYNP, ISIN: US58733R1023

Cloudflare: WKN: A2PQMN, ISIN: US18915M1071

The Trade Desk: WKN: A2ARCV, ISIN: US88339J1051

Celsius Holdings: WKN: A0YHA0, ISIN: US15118V2079

Tesla: WKN: A1CX3T, ISIN: US88160R1014

Palantir Technologies: WKN: A2QA4J, ISIN: US69608A1088

Meta Platforms (ehem. Facebook): WKN: A1JWVX, ISIN: US30303M1027

Amazon.com: WKN: 906866, ISIN: US0231351067

Robinhood Markets: WKN: A3CVQC, ISIN: US7707001027

Uber Technologies: WKN: A2PHHG, ISIN: US90353T1007

Alphabet Inc. (Waymo): WKN: A14Y6F, ISIN: US02079K3059

Fastly Inc.: WKN: A2PH9T, ISIN: US31188V1008

Netflix: WKN: 552484, ISIN: US64110L1061

Shopify: WKN: A14TJP, ISIN: CA82509L1076