Gegenwind nimmt zu | Flaue Ergebnisse | UnitedHealth mit Betrugsvorwurf

Die Reaktion auf die meisten Quartalszahlen fallen vor dem Opening der Wall Street negativ aus. Neben Palo Alto Networks, stehen die Aktien von Target, TJX, der VF Corp. und Medtronic teils stärker unter Druck. Die Aktien des Baumarkt-Riesen Lowe’s tendieren nach den Ergebnissen hingegen freundlich. Der Dow Jones wird vor allem durch die Aktien von UnitedHealth belastet. Neben einer Abstufung durch die HSBC, mit einem Kursziel von nur noch $270 Dollar, berichtet The Guardian über den zunehmenden Verdacht von Betrug. Dass die Inflation in Großbritannien die Ziele übertroffen hat, treibt außerdem auch die Renditen der US-Staatsanleihen leicht nach oben. CNN berichtet zudem, dass laut Informationen des US-Geheimdienstes, Israel einen Angriff auf Irans Atomanlagen in Erwägung zieht.



