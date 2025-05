Staatsanleihen werden zum Risiko

Die Reaktion auf die meisten seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse ist positiv, mit den Aktien Advance Auto Parts, Analog Devices, Snowflake und Urban Outfitters besonders fest. Zoom tendiert nach den Zahlen kaum verändert. Wie von vielen an der Wall Street hat das Repräsentantenhaus die Reconciliation Bill genehmigt. Damit nimmt die geplante Steuer- und Ausgabenreformen die erste wichtige Hürde. Im zweiten Schritt muss nun der Senat den eigenen Gesetzesentwurf verabschieden, um dann im dritten Schritt eine gemeinsame Einigung zwischen beiden Häusern zu erreichen. Das Repräsentantenhaus sieht Kürzungen der Medicare-Ausgaben von $500 Mrd. vor. Das Krankenversicherungsprogramm für Personen über 65 Jahren, wie auch für Behinderte. Schätzungsweise 8 bis 13 Millionen Amerikaner laufen Gefahr ihre Krankenversicherung zu verlieren, was weitreichende Folgen haben wird. Trotz der Kürzungen sollen die Reformen die Defizite auf Sicht der nächsten 10 Jahre um rund $3 Billionen anfachen. Dementsprechend ziehen die Renditen der langlaufenden US-Staatsanleihen heute weiter an, was in Folge den Aktienmarkt belastet. Die Renditen 30-jähriger Staatsanleihen erreichen das höchste Niveau seit 2007.



00:00 Intro

00:22 Steigende Anleiherenditen | Reconciliation Bill verunsichert Märkte

05:33 Gesetzesentwurf belastet: Immobilien, Solar- & Pharmasektor

07:35 Trumps Reise & OPEC+: Inflation & Immobilien im Fokus

09:35 Kritik von LVMH-Chef: EU agiert schwach in Handelsfragen

10:25 China kaum ausgebremst durch Handelskonflikt | BYD

12:10 Geopolitik: Israel, Iran, Russland

14:12 Ergebnisse: Analog Devices, Snowflake, Zoom

16:25 Einzelhandel: Advance Auto Parts, Urban Outfitters

17:20 AT&T übernimmt Glasfasergeschäft von Lumen

19:20 US-AI im Nachteil, OpenAI plant Hardware, Nike wird teurer

21:25 Trump spekuliert über IPO von Fannie Mae & Freddie Mac

22:13 Analysten zu Carvana, CrowdStrike, Okta, Snowflake, Target u.a.



