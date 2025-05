Börsenprofi Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: PVA Tepla, Continental, Urban Outfitters, Advance Auto Parts, Microsoft, IonQ, Enphase Energy, Analog Devices, Deckers Outdoor, Cameco, Amazon, Tesla, Meta, Palantir, CrowdStrike und Constellation Energy.

Am Vormittag sind die Märkte am heutigen Freitag sehr ruhig. Wichtige News stehen nicht auf der Agenda, weshalb die Lethargie sich auch gut und gerne fortsetzen könnte.Unter der Oberfläche brodelt es aber.

So erleben Uran- und Atomkraft-Aktien heute einen kräftigen Schub nach oben. Möglicherweise feuert die US-Regierung diese Bewegungen heute auch weiter an. Martin geht in der heutigen Mahlzeit-Folge auf die Fakten ein.

Amazon begrüßt einen neuen Großinvestor. Ob das bullish für die Aktie ist, oder welche Eckpunkte am Ende viel wichtiger für den weiteren Kursverlauf sind, dazu heute ebenfalls mehr in der Sendung.

Am Ende gibt es heute jede Menge bullishe Chartbilder mit einigen interessanten Trading-Chancen. Kommen also heute die nächsten Trades ins Musterdepot?