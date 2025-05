Original-Research: 3U HOLDING AG (von GSC Research GmbH): Káufen

^ Original-Research: 3U HOLDING AG - von GSC Research GmbH 30.05.2025 / 16:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2025 Empfehlung: Káufen seit: 26.05.2025 Kursziel: 2,80 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 30.08.2023, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Erstes Quartal 2025 im Rahmen der Unternehmenserwartungen Die Zahlen der 3U HOLDING AG zum Auftaktquartal 2025 bewegten sich insgesamt im Rahmen der eigenen Erwartungen. Wie bereits in unserem letzten Research dargelegt, befindet sich die Gesellschaft momentan in einer Übergangsphase, in der das Unternehmen durch umfangreiche strategische Maßnahmen und Investitionen auf die nächste profitable Wachstumsstufe gehoben werden soll. Dabei wird im Zuge einer sukzessiven Erreichung der im Rahmen der 3U MISSION 2026+ definierten Ziele mittelfristig die Realsierung erheblicher Wertpotenziale angestrebt. Zwar beeinträchtigen die schwierigen Rahmenbedingungen derzeit weiterhin die operative Entwicklung in den Segmenten ITK und SHK. Der Vorstand ist aber zuversichtlich, bei einer Aufhellung der Stimmungslage und des Investitionsklimas hiervon in beiden Sparten deutlich profitieren zu können. Und im Segment Erneuerbare Energien ist die Nennleistung der Energieparks infolge der laufenden Repowering-Maßnahme beim Windpark Langendorf zwar in diesem Jahr um 10,5 auf 42,5 MW reduziert, mit dem für Anfang 2026 avisierten Projektabschluss wird sie sich aber erheblich auf 73,5 MW erhöhen, wodurch hier auch ein entsprechender Umsatzschub zu erwarten ist. Insgesamt erachtet der Vorstand 3U daher als gut positioniert, um die Strategie des auf die drei Megatrends Digitalisierung, Erneuerbare Energien und Onlinehandel ausgerichteten Unternehmens mit dem Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Effizienz sowie gezielten Investitionen weiter konsequent umsetzen zu können. Dabei bleibt der Konzern zum Quartalsende mit einer Eigenkapitalquote von 68,2 Prozent, einer Barliquidität von 38,6 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position von 12,6 Mio. Euro sehr gut für die Realisierung der weiteren Wachstumsvorhaben aufgestellt. Zudem hält die Gesellschaft 8,8 Prozent eigene Aktien mit einem aktuellen Kurswert von 4,9 Mio. Euro, die auch als Akquisitionswährung eingesetzt werden können. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die 3U HOLDING AG im vergangenen Jahr eine Position von 200 Bitcoin als langfristige Wertreserve aufgebaut hat. Bei einem durchschnittlichen Erwerbskurs von 60,6 TEUR belief sich die investierte Summe auf 12,1 Mio. Euro. Derzeit ergibt sich auf Basis einer Notierung von rund 96,7 TEUR hier ein Wertzuwachs von knapp 60 Prozent auf gut 19,3 Mio. Euro. Anfallende Wertsteigerungen werden dabei jedoch erst zum Zeitpunkt der Realisation, also eines Verkaufs, buchhalterisch erfasst. Bis dahin sind sie somit nur als stille Reserven vorhanden. Diese belaufen sich aktuell auf eine stattliche Größenordnung von über 7,2 Mio. Euro. Zwar fallen unsere Ergebnisschätzungen für die Marburger Beteiligungsgesellschaft derzeit sehr schwach aus. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass unsere Prognosen weder potenzielle An- und Verkäufe von Vermögensgegenständen, also insbesondere auch mögliche weitere Akquisitionen in den Segmenten ITK und SHK, noch die aktuell in Planung befindlichen diversen weiteren Projekte vor allem im Segment Erneuerbare Energien beinhalten. Daher bilden unsere Schätzungen die Potenziale, die sich bei sukzessiver Realisierung der im Rahmen der 3U MISSION 2026+ definierten Maßnahmen und Ziele ergeben, nicht ab. Auch aus diesem Grund stellen wir unsere Anlageempfehlung für die 3U-Aktie auf eine Sum-of-the-Parts-Bewertung ab. In diesem Rahmen führte die gegenüber unserem letzten Research um 3,8 Mio. Euro verringerte Netto-Cash-Position des Konzerns zwar dazu, dass wir unser gerundetes Kursziel leicht auf 2,80 Euro anpassen müssen. Gleichwohl erachten wir das Papier nach wie vor als massiv unterbewertet. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf Basis des aktuellen Börsenkurses von 1,52 Euro derzeit lediglich bei 56,0 Mio. Euro liegt. Demgegenüber entspricht das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter per 31. März 2025 mit 85,8 Mio. Euro einem Betrag von 2,55 Euro je Aktie im Umlauf. 