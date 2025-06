Handelsgespräche China/USA | Bekommt Powell einen Schatten-Fed-Chef?

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die Handelsgespräche zwischen den USA und China machen anscheinend Fortschritte. Für die USA steht die Lockerung von Chinas Export-Restriktionen für seltene Erden im Fokus. China verlangt wiederum eine Lockerung der Exportrestriktionen für Technologie und insbesondere Halbleiter. Unabhängig davon ist die Nachrichtenlage zum Wochenauftakt dünn. Nachdem die Aktien von Robinhood und AppLovin nicht in den S&P 500 aufgenommen werden, sehen wir bei diesen Werten Gewinnmitnahmen. Die Konstellation des Index wurde schlichtweg beibehalten. Tesla leidet unter einer Abstufung des Brokerhauses Baird. Die Hoffnungen für den ersten Launch der Robotaxis sei übertrieben, und das Risiko durch den Streit zwischen Trump und Musk sei nun ebenfalls erhöht. Die Aktien von Warner Brothers Discovery tendieren fest, weil eine Spaltung des Konzerns gemeldet wurde. Der Streaming- und Studiobereich soll vom traditionellen Fernsehbereichs abgespalten werden. Diese Woche stehen die vielen Auktion von US-Staatsanleihen im Fokus, wie auch die Verbraucher- und Erzeugerpreise am Mittwoch und Donnerstag. Die einzig spannenden Ergebnisse kommende diese Woche von Oracle und Adobe. Außerdem wird Apple CEO Tim Cook heute auf der Entwicklerkonferenz um 19 Uhr MEZ eine Rede halten.



00:00 Überblick: Handelsgespräche, AppLovin, Robinhood, Tesla

02:19 Warner Bros. Discovery: Trennung von TV & Streaming

03:52 Wochenausblick: Ergebnisse, Inflation, Anleihe-Auktionen

07:14 Nasdaq & S&P erholen sich | Fed-Schweigephase vor 18. Juni

08:06 Bekommt Powell einen Schatten-FED-Chef?

10:06 Strafsteuer auf passive Anlagen? Kritik an Sektion 899 wächst

14:24 Handelsgespräche China/USA | TikTok-Frist & Flugzeuglieferungen nach China

16:29 Schwache China-Daten & Hoffnung auf Fortschritte beim G7-Gipfel

19:04 Rückenwind bei Banken | Gegenwind für Tesla, SpaceX & X.ai

23:10 Nuklearanlagen: US-Ausbau geplant

24:01 Analysten zu AMD, Boeing, IBM, Micron, Oracle