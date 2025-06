MDAX® - Kleiner Bruder, großer Boden

Diese Überschrift fasst die aktuelle Ausgangslage des MDAX® absolut treffend zusammen. Abseits der großen „blue chips“ fristeten die zweite Reihe in Deutschland in den letzten Jahren eher ein Schattendasein. Charttechnisch mehren sich aktuell aber die Anzeichen, dass sich das ändern könnte. Schließlich notiert der MDAX® auf dem höchsten Stand seit dem Frühjahr 2022 und hat damit die Barrieren bei 30.000 Punkten überwunden. Letzteres geht mit dem Abschluss der großen Bodenbildung seit Juni 2022 einher (siehe Chart). Rein rechnerisch hält die beschriebene Trendwende ein Mindestanschlusspotenzial von 6.000 Punkten bereit. Mit anderen Worten: Perspektivisch lässt das Kursziel aus der unteren Umkehr auf ein Wiedersehen mit dem historischen Hochstand vom September 2021 bei 36.429 Punkten hoffen. Der jüngste Kurseinbruch samt anschließender Erholung kann zudem als sog. „V-Formation“ interpretiert werden, was dem diskutierten Kursziel weiteren Nachdruck verleiht. Zusätzlicher Rückenwind kommt von Seiten der quantitativen Indikatoren: So sind beispielsweise MACD und RSI weiterhin freundlich zu interpretieren. Um die aktuelle Steilvorlage keinen unnötigen Risiken auszusetzen, gilt es dagegen die Marke von 29.000 Punkten nicht mehr zu unterschreiten.

MDAX® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart MDAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

