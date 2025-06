Israel greift Iran an | Wall Street nervös, aber bisher kaum belastet.

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Seit Tagen kursierten Gerüchte, dass Israel einen Angriff auf Iran vorbereitet. Die USA hatten bereits verkündet, dass man aus Sicherheitsgründen Personal als dem Irak abzieht. Da für den Sonntag im Oman eine Fortsetzung der Atomverhandlungen mit den USA angesetzt waren, kommt der Angriff Israels dennoch überraschend. Es wurden mit über 200 Kampfflugzeugen über 100 gezielte Angriffe umgesetzt. Im Fokus stand die Infrastruktur für Raketen und die Atomanlagen des Landes. Es wurden auch Nuklearwissenschaftler und ein wichtiger Teil der Führung des Militärs eliminiert. Die Öl-Industrie des Iran bliebe verschont. Donald Trump mahnt auf TruthSocial, dass der Iran nun eine zweite Chance habe sich auf ein Atomabkommen einzulassen. Geschieht dies nicht, werde eine weitere und brutalere Angriffswelle auf das Land zukommen.



00:00 Intro

00:22 Bisher wenig Reaktionen auf Israels Angriff auf Iran | Entwicklung unklar

06:52 G7 Gipfel in Canada ab Sonntag: wichtig wegen Handelsabkommen

09:18 FED Tagung am Mittwoch: keine Zinssenung erwartet

10:57 Tagung Bank of Japan am Montag: Stabilisierung der Renditen

11:50 Adobe | Kursexplosion bei RH

16:51 AMD | Apple | Coinbase | Netflix | Tesla | Meta u.a.

23:21 Ausblick Abend und nächste Woche