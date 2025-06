Dax mit leichten Verlusten - Nahost-Krieg und US-Zinsentscheid im Blick

(dpa-AFX) - Die Situation in Nahost und die anstehende US-Leitzinsentscheidung hat am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zu Vorsicht und Zurückhaltung geführt. Nach einem schwachen Handelsschluss am Vortag ging es am Mittwochnachmittag noch etwas weiter abwärts.

Der deutsche Leitindex Dax verlor 0,5 Prozent auf 23.318 Punkte. Es gehe für den deutschen Leitindex nun darum, die Marke von 23.300 Punkten zu halten, um aus der laufenden Konsolidierung keine stärkere Korrektur werden zu lassen, schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Für den MDax, den Index der mittelgroßen Unternehmen, ging es zugleich um 0,12 Prozent auf 29.684 Zähler nach unten.

Den Krieg zwischen Israel und Iran betreffend, schaut die Welt zunehmend in Richtung USA. Für den weiteren Verlauf gilt es aktuell als entscheidend, wie sich die USA verhalten. So könnte etwa ein militärisches Eingreifen der Supermacht drohen, nachdem US-Präsident Trump die "bedingungslose Kapitulation" des Iran forderte.

Abseits vom Kriegsschauplatz wird an diesem Abend der Fokus in Richtung US-Geldpolitik gehen. Erwartet wird, dass die Notenbank Fed den Leitzins unverändert beibehält, weshalb vor allem der wirtschafts- und geldpolitische Ausblick beachtet werden dürfte.

Luftfahrt-Aktien im Dax unter den Gewinnern

Mit Airbus und MTU waren am Mittwoch zwei Aktien aus dem Luftfahrtsektor im Dax besonders gefragt. Bei MTU reichte es gar für eine Bestmarke; die Aktie legte um 3,3 Prozent zu, während Airbus um 1,4 Prozent gewann.

Gerresheimer auf Erholungskurs

Nach dem Kursrutsch vom Vortag auf das niedrigste Niveau seit Ende 2014 haben sich die Gerresheimer-Aktien am Mittwoch deutlich erholt. Im Xetra-Handel zog der Kurs des Verpackungsherstellers um 6,4 Prozent an. Die Finanzinvestoren Warburg Pincus und KPS sprechen wohl weiter über eine gemeinsame Übernahme.