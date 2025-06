Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Einschätzung ("Dax-Stabilisierung steht auf tönernen Füßen") lautete wie folgt:

Aus rein charttechnischer Sicht bleibt unterhalb der kurzfristig relevanten Widerstandszone im Stundenchart im Bereich 23.660 bis 23.720 Punkte der Weg des geringsten Widerstands im Dax weiter südwärts in den unteren 23.000er Bereich. Erst oberhalb von 23.720 Punkten bekommen die Käufer aus technischer Sicht wieder Oberwasser. Danach sieht es aktuell jedoch nicht aus - die Abwärtsrisiken bleiben dominant.

Der Dax startete heute erneut mit einer Abwärtskurslücke und ging damit erwartungsgemäß den Weg des geringsten Widerstands weiter südwärts in den unteren 23.000er Bereich. Das Tagestief heute Vormittag lag bei 23.120 Punkten.

Dax-Ausblick:

Hinweis: In Anbetracht der geopolitischen Situation im Nahen Osten gib es aktuell ein erhöhtes "Headline Risk" an den Finanzmärkten - jede Schlagzeile im Konflikt zwischen Israel und dem Iran hat das Potenzial, größere Bewegungen in die eine oder andere Richtung auszulösen.

Der Index befindet sich unverändert in einem intakten Abwärtstrend (schwarze Linie im Stundenchart unten). Erholungen innerhalb dieses Trends erwiesen sich in den vergangenen Tagen erwartungsgemäß regelmäßig als erneute Verkaufsgelegenheiten. So lange die Abwärtstrendlinie nicht entscheidend überwunden werden kann, dürfte sich daran zunächst auch wenig ändern.

Erst ein Stundenschluss oberhalb von 23.550 bis 23.600 Punkten bringt die Käufer zurück ins Spiel, bis dahin bleiben etwaige Erholungen weiterhin Verkaufsgelegenheiten.