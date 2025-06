Börse am Morgen 20.06.2025

Am Ende einer bislang schwachen Woche hat sich der deutsche Aktienmarkt etwas erholt. Die wichtigsten Indizes legten am Freitag wieder zu. Der Krieg zwischen Israel und Iran bleibt aber das bestimmende Thema an den Börsen.

Der Leitindex Dax gewann nach der ersten Handelsstunde knapp ein Prozent auf 23.275 Punkte. Damit setzt er sich wieder von seiner 50-Tage-Durchschnittslinie sowie der Marke von 23.000 Punkten ab, an die er tags zuvor fast zurückgefallen war. Das Börsenbarometer steuert auf ein Wochenminus von mehr als ein Prozent zu.

Fast alle Dax-Werte grün

Im Dax gab es am Morgen überwiegend Pluszeichen, lediglich Beiersdorf notierte nach der ersten Handelsstunde marginal im Minus, alle anderen Titel im deutschen Börsenbarometer verzeichneten ein Tagesplus.

Größter Gewinner waren Infineon mit einem Plus von 2,10 Prozent, gefolgt von Deutsche Bank und MTU Aero Engines mit jeweils +1,6 Prozent. (mit Material von dpa-AFX)