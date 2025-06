Nach der bislang schwachen Woche dürfte sich der Dax am Freitag zunächst etwas erholen. In den vergangenen drei Tagen hatte der deutsche Leitindex fast drei Prozent verloren. Nun signalisierte der X-Dax das Börsenbarometer eine Stunde vor dem Handelsstart 0,9 Prozent höher auf 23.270 Zähler. Damit setzt er sich wieder von seiner 50-Tage-Durchschnittslinie sowie der Marke von 23.000 Punkten ab, an die er tags zuvor fast zurückgefallen war.

Die Anleger schauen gespannt nach Genf. Dort wollen die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien mit ihrem Kollegen aus Teheran über das iranische Atomprogramm verhandeln. Vor dem Hintergrund eines möglichen Eingreifens der USA an der Seite Israels in den Krieg mit dem Iran ist es ein Ziel der europäischen Minister, den Iran zum Einlenken bei seinen Atomvorhaben zu bewegen.

An diesem Freitag ist wieder großer Verfallstag: An diesem Tag laufen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen aus. Vom "großen Verfall" oder auch "vierfachen Verfall" sprechen Börsianer, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag verfallen. Stärkere Kursausschläge an solchen Tagen gibt es vor allem bei Aktien-Schwergewichten in den entsprechenden Indizes.

USA: Kein Handel

An den US-Aktienbörsen fand am Donnerstag wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der Nahostkrieg zwischen Israel und dem Iran bleibt im Fokus. Ein unmittelbarer US-Kriegseintritt scheint derweil nicht mehr ganz so wahrscheinlich.

Das Weiße Haus sieht wohl Chancen für Verhandlungen. US-Präsident Donald Trump will laut seiner Sprecherin die Entwicklung abwarten und innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden. Die Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen unterdessen an diesem Freitag mit ihrem Kollegen aus Teheran über das Atomprogramm verhandeln.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte 0,1 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte hingegen um 0,2 Prozent zu und der Hongkonger Hang Seng gewann 1,2 Prozent.

Umstufungen von Aktien:

JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 140 (145,20) EUR - 'BUY'

JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MTU AUF 430 (410) EUR - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR GIVAUDAN AUF 4750 (4700) CHF - 'BUY'

BERENBERG SENKT KENMARE RESOURCES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 390 (580) PENCE

BERENBERG STARTET VALTERRA PLATINUM MIT 'SELL' - ZIEL 2600 PENCE

JPMORGAN SETZT AKZO NOBEL AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

UBS HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 7,8 (7,25) EUR - 'BUY'

DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR INFINEON AUF 42 (38) EUR - 'BUY'

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT WACKER CHEMIE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 57 (74) EUR

GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LANXESS AUF 20 (19,30) EUR - 'SELL'

