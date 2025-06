Die Märkte bleiben beeindruckend stabil – selbst schlechte Nachrichten lösen kaum noch größere Rücksetzer aus. Genau das, was Martin seit Wochen sagt: Viel Geld wartet an der Seitenlinie und fängt Rückgänge zuverlässig ab – sogar bei geopolitischen Eskalationen.

Doch heute überrascht vor allem eins: Rüstungsaktien sind im Minus. Weder der neue NATO-Beschluss (5 Prozent des BIP für Verteidigung) noch die Lage im Nahen Osten helfen. Renk kassiert sogar ein Doppel-Downgrade!

Eli Lilly schlägt erneut zu – und tätigt die dritte Gen-Editing-Übernahme innerhalb kurzer Zeit. Was steckt dahinter? Und welche Firmen könnten als Nächstes übernommen werden?Und dann: Apple! Laut Bloomberg steckt der Tech-Riese mitten in Gesprächen über eine gigantische KI-Übernahme – und zwar bei einem Unternehmen, das Meta nicht bekommen hat... Alle Details jetzt in der neuen Folge von Mahlzeit!