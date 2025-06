FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer zur Wochenmitte gab es am Donnerstag wieder Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt. Der Dax legte im frühen Handel um etwa ein halbes Prozent zu und blieb damit in Reichweite seines bisherigen Wochenhochs von 23.812 Punkten, das am Dienstag dank der Waffenruhe im Nahostkrieg erreicht worden war. US-Präsident Donald Trump kündigte mittlerweile neue Gespräche mit dem Iran für die kommende Woche an.

In der zweiten deutschen Börsenreihe stieg der MDax am Donnerstag um rund 0,3 Prozent, womit er weiter um die 30.000er-Marke pendelt. Der Eurozonen-Leitindex Euro Stoxx 50 lag im frühen Handel ebenfalls mit 0,3 Prozent im Plus.

Zur guten Stimmung trug der US-Technologiesektor bei, denn nach einer frühen Bestmarke des Tech-Index Nasdaq 100 hatten im New Yorker Handelsverlauf auch die Aktien des Chip-Giganten Nvidia ein Rekordhoch erreicht. Zudem kommen die nach Börsenschluss vorgestellten Geschäftszahlen des Halbleiterkonzerns Micron Sektor gut an. Bei Micron laufen die Geschäfte mit Hochleistungsspeicherchips für KI-Anwendungen stark./tih/mis

Abstufung: Continental-Aktie verliert

Continental sackte im frühen Handel nach der Abstufung auf "Equal-weight" durch Morgan Stanley erstmals seit Anfang Mai unter die Marke von 70 Euro ab. Zuletzt notierten die Papiere 0,9 Prozent im Minus auf 70,38 Euro. Die Aktie setzte damit ihren jüngsten Abwärtstrend fort, nachdem sie sich vor zwei Wochen noch der 80-Euro-Marke genähert hatte - in diesem Bereich war seit Anfang 2022 mehrmals Schluss gewesen. Die Stimmen zu Continental werden angesichts des bevorstehenden Konzernumbaus kritischer.

Henkel im Plus

Starke Quartalszahlen des US-Klebstoffherstellers H.B. Fuller haben am Donnerstagmorgen den Kurs der Henkel-Aktie vorangetrieben. Der Titel legte im frühen Handel um rund 1,2 Prozent auf 66,86 Euro zu. Am Montag war der Kurs auf den niedrigsten Stand seit März 2023 gefallen. H.B. Fuller waren am Mittwoch nachbörslich um fast 10 Prozent nach oben geschnellt.