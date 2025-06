Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung ("Dax gibt nach Kurssprung etwas nach - Aufwärtstrend bleibt intakt") zum Dax lautete wie folgt:

Der Rücksetzer seit dem gestrigen Tageshoch trägt bislang lediglich den Charakter einer Konsolidierung nach dem gestrigen Kurssprung. Der Aufwärtstrend ist also intakt...Kurzfristig relevant als Unterstützung ist der Bereich 23.400/500 Punkte. Oberhalb dieser Zone ist der Weg des geringsten Widerstands nun zunächst weiter aufwärts.

Der Dax setzte gestern in den genannten Unterstützungsbereich zurück, das Tagestief im Xetra-Dax lag bei 23.467 Punkten im Bereich des gleitenden Durchschnitts (EMA50) im Stundenchart (blau im Chart unten).

Dax-Ausblick:

Heute Vormittag übernehmen die Käufer dann wieder das Kommando - der Index startet am Morgen höher in den Handel und klettert im Anschluss in den Bereich um 23.700 Punkte.

So lange das gestrige Tagestief um 23.467 Punkte nun nicht wieder per Stundenschluss unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig wieder aufwärts in den Bereich 23.800 bis 24.000 Punkte.