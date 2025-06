Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Einschätzung ("Dax beendet Korrektur und hat wieder Luft nach oben") zum Dax lautete wie folgt:

So lange das gestrige Tagestief um 23.467 Punkte nun nicht wieder per Stundenschluss unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig wieder aufwärts in den Bereich 23.800 bis 24.000 Punkte.

Nach einem erneuten Abtaucher in den Bereich 23.550 Punkte am gestrigen Nachmittag brachte der Index am späten Abend und im Overnight-Handel die präferierte Aufwärtsbewegung und notiert heute Vormittag im genannten Zielbereich auf der Oberseite.

Dax-Ausblick:

Mit dem Erreichen der Zielzone auf der Oberseite besteht nun hier in Anbetracht des nahenden Wochenendes und der ordentlichen Aufwärtskurslücke von heute Morgen aktuell kein erneuter Handlungsbedarf auf der Longseite.

Das Rückschlagspotenzial ist aktuell höher als das weitere Aufwärtspotenzial, entsprechend ist die Seitenlinie hier nun keine verkehrte Option. Ein schönes Wochenende allen Lesern!