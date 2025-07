Nach dem moderaten Vortagesminus dürfte der Dax zunächst leicht höher in den Juli starten. Eine Stunde vor dem Handelsauftakt signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex einen 0,2 Prozent höheren Stand von 23.961 Punkten. Der Dax sollte damit aber noch ein gutes Stück unter dem Vortageshoch von 24.120 Punkten bleiben; bereits zum Wochenstart war seiner jüngsten Erholung die Luft ausgegangen. Auch für das Eurozonen-Kursbarometer EuroStoxx 50 zeichnet sich am Dienstagmorgen ein etwas festerer Auftakt ab.

Etwas Auftrieb kommt von der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial seine Erholungsrally auf das höchste Niveau seit Februar fortgesetzt hat. In den Nasdaq-Indizes sowie dem marktbreiten S&P 500 gab es derweil weitere Rekorde. Die höchsten Kurse wurden dabei deutlich nach dem europäischen Handelsende erreicht. Chinas Festlandbörsen reagierten am Morgen hingegen kaum auf gute Wirtschaftsdaten.

Auch weiterhin steht für die Anleger der 9. Juli im Fokus. Bis dahin muss eine Lösung im Handelsstreit der EU mit den USA gefunden werden, sonst drohen den europäischen Unternehmen Zölle von 50 Prozent auf fast alle Exporte in die USA. Analyst Thomas Altmann von QC Partners verwies aber darauf, dass die Europäische Union einen großen Schritt auf US-Präsident Donald Trump zugeht:

Die Bereitschaft, den Basiszoll von 10 Prozent dauerhaft zu akzeptieren, zeigt, wie sehr die EU einen Handelsdeal erreichen will. Damit würden die in der EU ansässigen Firmen ihre Planungssicherheit zurückgewinnen. Thomas Altmann

Einzelwerte im vorbörslichen Überblick

Ein Blick wert sein könnten die Aktien von Kontron. Das österreichische Hightech-Unternehmen trennt sich von seinem Modulgeschäft Jumptec. Die zur Deutschen Beteiligungs AG (DBAG) gehörende Congatec übernehme über eine Kapitalerhöhung 96 Prozent an Jumptec, hieß es. Der Abschluss der Transaktion sei bereits erfolgt, hieß es.

Mit einem Dividendenabschlag werden an diesem Dienstag die Aktien von Nagarro gehandelt.

Wall Street im Plus

Die Anleger haben am Montag bei US-Aktien weiterhin zugegriffen. Der technologielastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 setzten ihre Rekordjagd fort. Hoffnung auf eine Entspannung in den Handelskonflikten paarte sich mit den Spekulationen einiger Anleger, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen doch früher senken könnte als zuvor erwartet.

Asiens Börsen sind durchwachsen

Nach den jüngsten Kursgewinnen in Tokio sind die Anlager am japanischen Aktienmarkt am Dienstag vorsichtiger geworden. So nahm seites der US-Regierung die Schärfe im Ton im Zollstreit wieder zu. In Sydney notierte der S&P/ASX 200 leicht in der Gewinnzone. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Renten

Deutsche Anleihen geben etwas nach gestern · 17:56 Uhr · dpa-AFX

Devisen

Rohöl

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 52,50 (57,50) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 109 (110) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 30 (31) EUR - 'HOLD'

- BERENBERG STARTET INNOSCRIPTA MIT 'BUY' - ZIEL 200 EUR

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS ENERGY AUF 78 (58) EUR - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 22,40 (23,80) EUR - 'OVERWEIGHT'

- UBS SENKT ZIEL FÜR SYMRISE AUF 115 (119) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 98 (106) EUR - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT IONIS PHARMA AUF 'OVERWEIGHT' - ZIEL 57 USD

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR WORLDLINE AUF 3,3 (6,5) EUR - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG SENKT MUNTERS GROUP AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 140 (200) SEK

- CITIGROUP HEBT JERONIMO MARTINS AUF 'BUY' - ZIEL 24,60 EUR

- RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 145 (150) SEK - 'SECTOR PERFORM'

- UBS HEBT ZIEL FÜR KERING AUF 190 (158) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR HERMES AUF 2704 (2780) EUR - 'BUY'

- UBS SENKT ZIEL FÜR SWATCH AUF 75 (128) CHF - 'SELL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR WOLTERS KLUWER AUF 148 (160) EUR - 'NEUTRAL'

Termine Unternehmen

08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz

10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung

11:00 DEU: Diehl-Gruppe, Bilanz-Pk, Nürnberg

12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung

DEU Evonik, Update Call Q2 Tag 2 von 2

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

DEU: Vonovia, Analyst and Investors Day in Bochum

DEU: Brainlab, Ende der Zeichnungsfrist sowie voraussichtlich Veröffentlichung Ausgabepreis

FRA: Sodexo, Q3-Umsatz

GBR: Tate & Lyle, Kapitalmarkttag

USA: Kfz-Absatz 6/25

Termine Konjunktur

01:50 JPN: Tankan Q2/25

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung)

03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25

06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig)

08:00 DEU: Erwerbstätigkeit 5/25

08:30 HUN: Handelsbilanz 5/25

08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/25

09:00 AUT: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig)

09:15 ESP: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/25

09:45 ITA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25

09:50 FRA: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/25

10:00 GRC: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: HCOB Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/25 (vorläufig)

12:00 PRT: Industrieprodukten 5/25

15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/25 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/25

16:00 USA: Bauinvestitionen 5/25

Redaktion onvista/dpa-AFX