Geschäftsklima in Japan überraschend aufgehellt

Tokio (Reuters) - Die Stimmung unter Japans großen Herstellerfirmen hat sich in den drei Monaten bis Juni unerwartet verbessert.

Dies zeigt die am Dienstag veröffentlichte "Tankan"-Umfrage der Zentralbank. Der Hauptindex, der die Geschäftszuversicht großer Hersteller misst, lag im Juni bei plus 13 Punkten nach plus zwölf im März. An den Märkten wurde im Schnitt mit plus zehn Zählern gerechnet. In den kommenden drei Monaten erwarten Hersteller und Dienstleistungsunternehmen allerdings eine Verschlechterung der Geschäftsbedingungen, wie die vierteljährliche Umfrage der Bank of Japan zeigt.

