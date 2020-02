Allianz erhöht die Dividende das siebte Jahr in Folge und kauft eigene Aktien zurück

Europas größter Versicherungskonzern Allianz SE (ISIN: DE0008404005) wird die Dividende um 6,7 Prozent von 9 Euro je Aktie auf 9,60 Euro erhöhen, wie der DAX-Konzern am Freitag mitteilte. Unter Zugrundelegung des derzeitigen Börsenkurses von 226,65 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 4,23 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 6. Mai 2020 in München statt.

Am Donnerstag gab der Konzern auch ein neues Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Mrd. Euro, das bis Ende des Jahres abgeschlossen werden soll, bekannt. Der Gesamtumsatz stieg im Geschäftsjahr 2019 um 7,6 Prozent auf 142,4 (2018: 132,3) Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verzeichnete einen Anstieg um 3 Prozent auf 11,9 (11,5) Mrd. Euro. Das Wachstum des operativen Ergebnisses sei hauptsächlich auf den Geschäftsbereich Lebens- und Krankenversicherung zurückzuführen, wie weiter berichtet wurde.

Der auf Anteilseigner entfallende Jahresüberschuss legte um 6,1 Prozent auf 7,9 (7,5) Mrd. Euro zu. Das Ergebnis je Aktie stieg um 8,4 Prozent auf 18,90 (17,43) Euro. Die Eigenkapitalrendite erreichte 13,6 Prozent (13,2 Prozent).

„2019 war ein weiteres erfolgreiches Jahr mit Rekordergebnissen für die Allianz Gruppe. Dies spiegelt das Vertrauen der Kunden und Aktionäre sowie das Engagement unserer exzellenten Mitarbeiter wider“, so Allianz-Chef Oliver Bäte.

Die Allianz wurde am 5. Februar 1890 ins Handelsregister am Amtsgericht Berlin eingetragen. 1949 wurde der Unternehmenssitz nach München verlegt. Mit über 147.000 Mitarbeitern werden über 100 Mio. Kunden in über 70 Ländern betreut.

Redaktion MyDividends.de