Andersen Global hat seine Premiere in Sierra Leone, wodurch es seine Expansionsbemühungen in Afrika fortsetzt

Andersen Global verstärkt seine Präsenz in Westafrika durch eine Kooperationsvereinbarung mit der in Freetown ansässigen Anwaltskanzlei Fornah-Sesay, Cummings, Showers & Co. (im Folgenden FCS Legal genannt) in Sierra Leone und vertieft damit seine globale Plattform auf dem Kontinent.

FCS Legal berät seit über 15 Jahren Kunden unter der Leitung des Office Managing Partners James Fornah-Sesay und mehr als 10 Rechtsexperten. Die Kanzlei bietet juristische Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen in den Bereichen Bank- und Finanzwesen, Bau- und Ingenieurwesen, Unternehmen und Handel, Energie, Umwelt, Pharmazie, Öl und Gas, Immobilien, Steuern und Telekommunikation. „Wir sind stolz darauf, die Bedürfnisse unserer Kunden in den Vordergrund zu stellen und ausgezeichnete Arbeitsbeziehungen zu den wichtigsten Akteuren im öffentlichen, privaten und juristischen Sektor Sierra Leones zu unterhalten", sagte James. „Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Global wird es uns ermöglichen, unsere globale Reichweite zu erweitern und unsere Kunden besser zu bedienen, indem wir ihnen die Ressourcen einer globalen Firma nahtlos zur Verfügung stellen." Mark Vorsatz, Andersen Global Chairman und Andersen CEO, fügte hinzu: „FCS Legal ist eine der am schnellsten wachsenden und größten Firmen auf dem Markt. Es war sofort klar, dass man dort eine Leidenschaft dafür hat, seinen Kunden erstklassige Dienstleistungen zu bieten, und gleichzeitig sein Engagement für die Verwaltung und Transparenz in den Vordergrund stellt." Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 5.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 167 Standorten präsent.