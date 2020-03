Bafin entlastet Banken - Empfiehlt aber auch Verzicht auf Dividenden

Frankfurt (Reuters) - Die deutsche Finanzaufsicht BaFin passt wegen der Corona-Krise ihre Aufsichtspraxis und ihre Maßnahmen an.

"Das bestehende Regelwerk ermöglicht ein hohes Maß an aufsichtlicher Flexibilität, die wir umfassend nutzen", sagte Bafin-Chef Felix Hufeld am Dienstag. "Wir entlasten die Banken da, wo es ohne Einbußen für die Finanzstabilität möglich ist." So komme die Bafin den Banken entgegen wenn es darum geht, ab wann ein Kredit als notleidend einzustufen ist. Auf der anderen Seite empfiehlt sie den Instituten, von Aktienrückkäufen Abstand zu nehmen sowie Ausschüttungen von Dividenden, Gewinnen und Boni sorgfältig abzuwägen. "Wir raten Finanzinstituten, mit vorhandenen Kapitalressourcen sehr sorgfältig umzugehen", sagte Hufeld.