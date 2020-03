BROADCOM - Quartalsbericht enttäuscht auf ganzer Linie

Broadcom Inc. - WKN: A2JG9Z - ISIN: US11135F1012 - Kurs: 208,780 $ (NASDAQ)

Mit in die größte Börseneuphore hinein erschien von mir Mitte Februar zum Chipsektor folgender Artikel, in dem ich darlegte, warum ich davon ausgehe, dass die Rally bei vielen dieser Momentummonster aus dem US-Technologiesektor beendet sein dürfte. Neben dem Branchenindex SOX analysierte ich die Aktie von Lam Research. Dass ich mit dieser Aussage quasi das Top erwischen würde, hatte ich erhofft. Dass es danach so einen Sell-off geben würde, hatte ich wiederum nicht erwartet. Falls der Beitrag zumindest den ein oder anderen Leser davon abgehalten hat, auf dem hohen Kursniveau neu long einzusteigen (von Shorten möchte ich angesichts der damaligen Stimmung gar nicht sprechen), hat er in jedem Fall seine Pflicht erfüllt.

Heute meldete ein weiteres Chipunternehmen, Broadcom, die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 wie auch den Ausblick auf 2020. Und Broadcom enttäuschte mit beidem. Im Detal erzielte Broadcom einen Umsatz von 5,86 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 5,25 USD. Analysten hatten dagegen Erlöse von 6,00 Mrd. USD und einen Gewinn je Aktie von 5,25 USD erwartet. Verglichen mit der Vorjahresperiode sank der Gewinn um 5 %, der Umsatz stieg leicht um 1 %.

Für das laufende Quartal erwartet Broadcom einen Umsatz von 5,70 Mrd. USD. Ein Ziel für den Gewinn gab das Management erst gar nicht aus. Auch kassierte man die Jahresprognose aufgrund von Unsicherheiten bezüglich Covid-19 und dessen Auswirkungen ein. Analysten hatten einen Umsatz von 5,94 Mrd. USD und einen Gewinn von 5,33 USD je Aktie prognostiziert.

Weitere Kursverluste zu erwarten

In einem sich erholenden Marktumfeld zählt die Aktie von Broadcom zu den Tagesverlierern im Nasdaq 100. Als wichtige Unterstützung fungiert nun das Zwischentief aus dem Jahr 2018 bei 197,45 USD. Von diesem Niveau aus könnte sich die Aktie noch einmal in Richtung 225 bis 227 USD erholen. Anschließend könnte eine zweite Abwärtswelle folgen, die den Wert mittelfristig auf ein Kursniveau um 150 USD zurückbringt. Dieses wäre wiederum interessant für antizyklische Käufe.

Solange die Abrisskante bei 250 USD nicht zurückerobert wird, bleibt das Chartbild bärisch zu werten und ist eine mittelfristige Trendwende bei dem Titel, auch untermauert durch die beiden Aufwärtstrendbrüche, aktiviert.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 22,60 25,00 26,36 Ergebnis je Aktie in USD 6,43 8,75 12,65 KGV 33 24 17 Dividende je Aktie in USD 10,60 13,00 14,17 Dividendenrendite 5,02 % 6,16 % 6,71 % *e = erwartet

Broadcom-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)