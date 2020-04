DAX: Es fehlt noch ein weiteres Tief!

Der höchste je gemessene Anstieg von Arbeitslosenzahlen auf Wochenbasis in den USA hat an der Erholung der letzten Tage kaum Bremsspuren hinterlassen, die US-Indizes konnten am Donnerstag sogar ins Plus drehen. Beim deutschen Leitindex wackelt die Unterstützung von 9.500 Punkten aber spürbar, technisch fehlt noch ein frisches Jahrestief.

Zum Erstaunen vieler haben die immensen neuen Arbeitslosen keine Kurzschlussreaktionen an den Märkten ausgelöst, erwartet wurden im Vorfeld 3,50 Millionen Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe, die tatsächliche Zahl lag bei 6,65 Millionen Neuanträgen. Dow Jones und Co. präsentierten sich gelassen und gewannen bis Handelsende gut 2,24 bzw. 2,28 Prozent an Wert hinzu. Der heimische Index DAX dürfte demnach wieder über der Marke von 9.500 Punkten und dem kurzfristig wichtigen Support in den Freitagshandel starten.

Gelingt es diese Kursmarke bis zum Ende dieser Woche nicht zu halten, müssten sich Investoren erneut auf Abgaben bis in den Bereich von rund 9.000 Punkten einstellen. Alles darunter führt unweigerlich zurück zu den Jahrestiefständen von 8.255 Punkten weiter abwärts. Oberhalb von 9.703 Punkte könnte dann das Niveau von 9.880 Punkten angesteuert werden. Ein nachhaltiger Ausbruch über 10.000 Punkte bzw. die jüngsten Erholungshochs bei 10.100 Punkten wird aber nur mit großer Mühe zu erreichen sein. Schließlich fehlt dem deutschen Aktienbarometer noch ein frisches Korrekturtief, damit eine dreiwellige Korrekturwelle regelkonform abgeschlossen werden kann.

Erste Wirtschaftsdaten trafen in der Nacht zum Freitag mit Chinas Caixin-Einkaufsmanagerindex zum Dienstleistungssektor aus März ein. Um 8:00 Uhr stehen Zahlen zu Deutschlands öffentlichem Gesamthaushalt aus 2019 an, gefolgt vom Staatshaushalt Frankreichs per Februar um 8:45 Uhr. Zwischen 9:15 und 10:30 folgen Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands, der EWU und Großbritanniens Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor auf der Agenda. Um 10:00 Uhr werden noch VDMA Maschinenaufträge aus Februar und um 11:00 Uhr EWU-Einzelhandelsumsätze eingeschoben, ehe es ab 14:30 Uhr mit ersten Zahlen zu neugeschaffenen Stellen ex Agrar, der Arbeitslosenquote und den durchschnittlichen Stundenlöhnen - alles aus März - weitergeht.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 9.685 // 9.815 // 10.000 // 10.174 // 10.279 // 10.364 Unterstützungen: 9.500 // 9.201 // 9.175 // 9.000 // 8.728 // 8.650

