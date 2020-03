DAX: Gewinne verpuffen intraday wieder

Dank starker Vorgaben aus New York und Tokio konnte auch der DAX am Mittwoch im frühen Handel weiteren Boden gutmachen. Zeitweise sprang das Barometer sogar über die fünfstellige Marke von 10.000 Punkten, in der zweiten Tageshälfte verpufften die Gewinne wieder vollständig.

Gestern noch hatte die Aussicht auf die gigantischen Hilfspakete der US-Regierung zur Stützung der Konjunktur den dortigen Indizes deutliche Gewinnsprünge beschert - die Rede ist von Hilfsmaßnahmen von bis zu 2 Billionen USD. Doch was nützt das viele Geld, wenn die tatsächlichen Herausforderungen von den USA überhaupt nicht gemeistert werden können und dadurch eine Lawine von Arbeitslosen droht. Die US-Amerikaner stützen ihre Konjunktur nämlich immer noch sehr stark auf dem Konsum, das Hilfspaket könnte entsprechend verpuffen. Wie ein kurzer Blick auf den Chart zeigt, scheut der deutsche Leitindex bis auf einen kurzen Test die Mitte März gerissene Kurslücke, wie der Teufel das Weihwasser. Zwar wurde das Aufwärtspotenzial bis 13.371 Punkte noch nicht ausgeschöpft, allerdings bewegte sich der DAX bereits zur Mittagsstunde in einem markanten Widerstandsbereich aus den letzten Tagen und Monaten - das weitere Vorgehen muss erst noch abgewartet werden. Planmäßige Wirtschaftsdaten sind am heutigen Nachmittag Mangelware, um 15:00 Uhr berichtet Belgien über seinen Geschäftsklimaindex für den Monat März, zeitgleich stellt die Schweizer Notenbank SNB ihren Quartalsbericht zur Geldpolitik und zur Wirtschaftsentwicklung aus Q4 2019 vor. Um 15:30 Uhr folgen noch einmal Daten aus den USA mit frischen Zahlen zu Rohöllagerbeständen aus der Vorwoche. DAX (Tageschart in Punkten) Tendenz: Wichtige Chartmarken Widerstände: 9.863 // 10.000 // 10.174 // 10.279 // 10.364 // 10.500 Unterstützungen: 9.500 // 9.201 // 9.102 // 9.000 // 8.728 // 8.650 Interessenkonflikt Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Haftungsausschluss Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

