DAX: Rekordjagd gebremst?

Finanzjournalistin und Autorin Jessica Schwarzer spricht im Interview mit Moderatorin Viola Grebe über die jüngsten Auswirkungen des Corona-Virus auf die Markt-Verfassung. Was an wirtschaftlichen Folgen zu erwarten ist und wie Anleger sich in dieser Situation verhalten können, mehr dazu im vollständigen Interview.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008