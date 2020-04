Um Unternehmen zu unterstützen, deren derzeitige Geschäftstätigkeit durch das Coronavirus beeinträchtigt ist, intensiviert IKOULA seine Anstrengungen und bietet verschiedene Tools an, damit Unternehmen ihre Projekte fortführen können.

„Die derzeitige Krise in Europa ist beispiellos, sowohl in Bezug auf die Gesundheit als auch auf die Wirtschaft“, so Jules-Henri Gavetti, Präsident und Mitgründer von IKOULA. „Als KMU wissen wir, wie wichtig es ist, unter solchen Umständen zusammenzuhalten. Unser Motto «We host with Care» ist dabei treffender denn je. Deshalb war es uns wichtig, Unternehmen durch die Bereitstellung verschiedener Tools zu unterstützen, damit sie ihre Geschäftstätigkeit möglichst reibungslos fortführen und sich auf die Zeit nach der Krise vorbereiten können. “

- Datensicherungstools für Ihre Workstations

In der derzeitigen Situation verändert die Tätigkeit im Home-Office bisherige Gewohnheiten und Verhaltensweisen auf drastische Weise. Dies kann dazu führen, dass Dateien versehentlich nicht gesichert werden, was für das Unternehmen zur echten Gefahr werden kann. Um dem entgegenzuwirken, bietet IKOULA über seine BaaS-Lösung (Backup as a Service) IKOULA Cloud Backup by Acronis 5 GB Backup-Speicherplatz an. Diese Lösung ist umfassend, flexibel und vor allem sehr schnell einzurichten. Sie ermöglicht es jedem, seine Daten ohne zeitliche oder örtliche Einschränkungen zu sichern und wiederherzustellen. Das Angebot ist über diesen Link mit dem Code backupme erhältlich.

- Tools für das rasche Hosten einer Website bzw. das schnelle Erstellen eines VPN

In diesen Krisenzeiten kann es für ein Unternehmen dringend erforderlich sein, ein VPN einzurichten oder kurzfristig eine Website zu hosten. In dieser Situation kann der Microserver wertvolle Dienste leisten. IKOULA bietet Raspberry Pi 4 für IPv4 und IPv6 für einen Monat an. Das Angebot ist über diesen Link mit dem Code IKRASP erhältlich.

- Cloud-Computing-Tools zur Förderung der Zusammenarbeit trotz räumlicher Entfernung

Bei der Arbeit im Home-Office gestalten sich die täglichen Aktivitäten sowie die Kommunikation zwischen den Abteilungen und Mitarbeitern mitunter schwierig. Durch die Bereitstellung von Instanzen, auf welchen Open-Source-Anwendungen wie RocketChat für Instant Messaging, OpenOffice für die Büroautomatisierung oder Jitsi und Jami für Videokonferenzen per Cloud Computing gehostet werden, werden Verbindungen innerhalb des Unternehmens wiederhergestellt und die Effizienz gesteigert. Während der gesamten Zeit der Ausgangsbeschränkungen stellt IKOULA seine Cloud- und One-Click-Anwendungen kostenlos zur Verfügung.

- Synology Server zum Speichern von Dateien und Anwendungen

Um auf optimale Weise und mit maximaler Sicherheit Dateien zu teilen, Videos zu streamen und viele weitere Anwendungen zu nutzen, bietet IKOULA in diesem Monat einen NAS-Server des Typs Synology DS115j an. Mit diesem Server im gehosteten Modus ist es möglich, vielfältige Anwendungen zu nutzen, z. B. LogicalDoc für die Dokumentenverwaltung oder SynologieDrive zur gemeinsamen Nutzung von Dateien. Das Angebot ist über diesen Link mit dem Code IKOULASYNO erhältlich.

Über IKOULA

IKOULA, seit 1998 Vorreiter der Cloud in Frankreich, besitzt eigene Rechenzentren in Frankreich (Reims und Laon) sowie zwei Tochtergesellschaften in Spanien und den Niederlanden. Da der Mensch einen Teil der Unternehmens-DNA bildet, pflegt IKOULA eine enge Beziehung zu seinen Kunden und stellt ihnen rund um die Uhr ansprechbare Expertenteams zur Verfügung, die sie bei ihren Geschäftsaktivitäten beraten und zur Seite stehen. Die IKOULA-Teams sind mehrsprachig und somit in der Lage, Kunden in über 60 Ländern auf vier Kontinenten bei ihren globalen Herausforderungen zu unterstützen.

