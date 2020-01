GOLDMAN SACHS - Rücksetzer nach den Zahlen?

The Goldman Sachs Group Inc. - WKN: 920332 - ISIN: US38141G1040 - Kurs: 245,660 $ (NYSE)

Nachdem gestern mir JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup bereits 3 Banken Zahlen für das abgelaufene Quartal gemeldet haben (siehe: US-Banken eröffnen Berichtssaison. Wie sehen die Charts aus? ), folgen heute mit Bank of America, Goldman Sachs und U.S. Bancorp drei weitere Banken. Im Folgenden soll der Blick Goldman Sachs gerichtet sein.

The Goldman Sachs Group Inc. verfehlt im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 4,69 USD die Analystenschätzungen von 5,47. USD. Der Umsatz liegt mit 9,96 Mrd. USD deutlich über den Erwartungen von 8,51 Mrd. USD.

Die Aktie von Goldman Sachs bildete nach einem Allzeithoch vom 12. März 2018 eine SKS-Topformation aus und fiel im Anschluss daran auf ein Tief bei 151,70 USD. Seit diesem Tief vom 26. Dezember 2018 beherrschen die Bullen wieder die Richtung. Nach einem Hoch bei 222,24 USD im Juli 2019 kam es zu einer längeren Seitwärtsbewegung, die im Dezember im dritten Versuch nach oben aufgelöst wurde. Anschließend kletterte der Wert an die Verlängerung der Nackenlinie der Topformation. Dort hing er mehrere Tage fest. Am 06. Januar gelang der Ausbruch über die bei aktuell 232,58 USD verlaufende Trendlinie. Gestern notierte die Aktie im Hoch bei 248,52 USD. Vorbörslich notiert Goldman Sachs leicht im Minus. Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt also leicht negativ aus.

Rücksetzer nach den Zahlen?

Die Aktie von Goldman Sachs ist in den letzten Tagen und Wochen sehr gut gelaufen und daher auch überkauft. Ein Rücksetzer würde als guttun. Die Trendlinie bei aktuell ca. 248,52 USD wäre ein mehr oder weniger ideales Konsolidierungsziel. Dreht der Wert dort wieder nach oben bestünde sogar die Chance auf einen Anstieg an das Allzeithoch bei 275,31 USD. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter diese Trendlinie kommen, dann müsste mit Abgaben in Richtung 222,24 USD, also an die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung ab Sommer 2019 gerechnet werden.

