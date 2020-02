Jefferies belässt Deutsche Telekom auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Auch nach einer gerichtlichen Genehmigung für die Fusion der Telekomtochter T-Mobile US mit dem Rivalen Sprint blieben Unwägbarkeiten etwa mit Blick auf die Spektren, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem werde die Integration von Sprint eine Herausforderung für T-Mobile./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 05:02 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2020 / 05:02 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.