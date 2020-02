Jefferies hebt Ziel für Twitter auf 40 Dollar - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Twitter Inc nach Quartalszahlen von 37 auf 40 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kurznachrichtendienst befinde sich allmählich auf einem gesunden Weg, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Stimmung dürfte sich aufhellen angesichts des Potenzials einer Umsatzbeschleunigung im zweiten Halbjahr. Chancen und Risiken hielten sich nun aber die Waage./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2020 / 19:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.