Lieber Mieter als Eigentümer

Zum Vergleich: In Spanien und Belgien beträgt die Quote jeweils mehr als 70 Prozent. Wer nicht bereits in den eigenen vier Wänden lebe, komme leicht auf die Idee, dass auf dem Immobilienmarkt einiges schieflaufe, schreibt die Direktbank ING in einer aktuellen Analyse.

Das Ipsos Meinungsforschungsinstitut führte im Auftrag der ING in 13 europäischen Ländern Befragungen rund ums Thema Immobilie mit jeweils 1000 Teilnehmern durch. Dabei erkundigten sich die Marktforscher danach, was Mieter am Erwerb der eigenen vier Wände hindert. Die meisten Befragten nennen die hohen Immobilienpreise. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere europäische Länder, obwohl deren Eigentumsquoten in der Regel höher sind. Es folgt die Angst vor zu hohen Schulden (siehe Grafik). Nur in einem Punkt zeigen sich die Deutschen skeptischer als der europäische Durchschnitt: Vergleichsweise viele stört die Vorstellung, lange Zeit an nur einem Ort leben zu müssen. Immobilien-UmfrageImmobilien-Umfrage Quelle: €uro am Sonntag powered by