Marktausblick Woche 2: Fokus aufs Wesentliche

Das Update zur Woche mit Felix Herrmann

Alles beim Alten?

Das neue Jahr ist da und mit ihm die Erkenntnis, dass Vieles wohl beim Alten bleiben wird. Durch die Aussicht auf eine Unterzeichnung des „Phase One Deals“ zwischen den USA und China in der kommenden Woche sowie den Fortschritt in Sachen Brexit sank gen Jahresende 2019 das wahrgenommene, auf die Märkte ausstrahlende geopolitische Risiko. Spätestens durch die von Trump angeordnete Ermordung des Kommandanten der iranischen Elitetruppe Al-Kuds, Kassem Soleimani, durch US-Kräfte wurden Anleger jedoch daran erinnert, dass die Märkte auch in diesem Jahr immer wieder durch geopolitische Scharmützel durchgerüttelt werden dürften. Wenngleich die Tragweite des Konfliktes zwischen den USA und Iran für die Finanzmärkte letztlich (zumindest aktuell noch) nicht mit der des Handelskonfliktes zwischen den USA und China vergleichbar ist, so zeigt der heftige Anstieg des Ölpreises als Reaktion auf den Anschlag doch, wie unmittelbar auch die Konjunktur betroffen sein kann, wenn sich ein wichtiger Energieträger signifikant verteuert.

Was bleibt, ist die Hoffnung auf einen kühlen Kopf auf beiden Seiten und somit die Vermeidung einer verheerenden Eskalation. Zumindest spricht die anstehende US-Wahl im November, die für sich genommen das politische singuläre Großereignis des Jahres werden dürfte, eher gegen eine ernsthafte kriegerische Auseinandersetzung. Militärische Konflikte kommen bei der Mehrheit des US-Wahlvolks überhaupt nicht gut an. Der plumpe Versuch, den Fokus auf Außenpolitik zu richten, um von Problemen in den USA abzulenken, dürfte ins Leere laufen.

Der turbulente Jahresstart sollte dennoch nicht darüber hinwegtäuschen, was im Jahr 2020 voraussichtlich die unterliegenden und letztlich viel wichtigeren Treiber sein werden. Aus unserer Sicht sollte der Blick auf das Wirtschaftswachstum sowie die Entwicklung der Unternehmensgewinne gerichtet werden. 2019 war trotz Wachstumsrückgang und enttäuschenden Unternehmenszahlen ein erstaunlich gutes Aktienjahr - steigenden Bewertungen sei Dank. Eine Wiederholung erscheint allerdings unwahrscheinlich zu sein. Die gute Nachricht lautet jedoch, dass global betrachtet die Zeichen auf Wachstumsbeschleunigung stehen. Wenngleich die Unsicherheit rund um die US-Wahl sowie die erwartete Zurückhaltung Pekings in Sachen Stimulus das Wachstum in den beiden größten Volkswirtschaften der Welt hemmen dürfte, so spricht insbesondere die Lockerung der Geldpolitik im letzten Jahr sowie die Wiederbelebung des Welthandels für etwas mehr Weltwirtschaftswachstum im Jahr 2020. Somit dürfte sich auch die Zusammensetzung des Wachstums im Vergleich zum letzten Jahr leicht ändern. Mit anderen Worten: das verarbeitende Gewerbe könnte sich aus dem Tal der Tränen herausarbeiten und wieder mehr zur wirtschaftlichen Expansion beitragen. Der erwartete Anstieg der Inflation, der mit diesem Szenario einhergehen dürfte, wird Zentralbanken kaum zu einem erneuten Kursschwenk bewegen. Alles andere als ein Stillhalten von Fed und EZB über die nächsten Monate wäre eine Überraschung. Eine Rückkehr des bei Anlegern so beliebten Goldilocks-Umfeldes erscheint somit wesentlich wahrscheinlicher zu sein als das Abdriften in ein Stagflationsszenario mit steigender Inflation, restriktiven Zentralbanken und geringerem Wachstum.

Was das für Anleger bedeutet

2020 verspricht ein gutes Finanzmarktjahr zu werden. Da sich allerdings an der Tatsache, dass wir uns bereits in einer recht fortgeschrittenen Phase des ökonomischen Zyklus befinden, nichts geändert hat, halten wir eine hohe Widerstandsfähigkeit im Portfolio nach wie vor für essenziell. Durch die erwartete - wenn auch nur moderate - Wachstumsbelebung sollte jedoch überdacht werden, wie genau diese Widerstandsfähigkeit erreicht wird. Einerseits halten wir an einem Fokus auf Einkommen generierende Anlageklassen sowie auf Stabilitätsanker wie Staatsanleihen und Gold fest. Sich für einen Bärenmarkt am Rentenmarkt zu positionieren, erscheint vor dem Hintergrund der erwarteten Zentralbankpolitik wenig sinnvoll. Auf der Aktienseite erwarten wir dagegen, dass 2020 eher ein Jahr für zyklische Werte werden kann. Angesichts steigenden Margendrucks sollten Märkte, die stärker von einer Wachstumsbeschleunigung profitieren, übergewichtet werden. Sowohl Japan als auch die Schwellenländer wären klassische Kandidaten, die hier zu nennen sind.

Bei US-Aktien erwarteten wir in diesem Jahr keine abermalige überdurchschnittliche Entwicklung. Gerade die Sorge vor einem Zurückdrehen der für die US-Konjunktur in den letzten Jahren so bedeutsamen Trump‘schen Steuerreform im Falle eines Wahlsieges der Demokraten, könnte sich als Hemmschuh erweisen. Angesichts des wohl breitesten Spektrums an US-Präsidentschaftskandidaten seit vielen Jahrzehnten ist Stand heute kaum abzusehen, ob die US-Wahl für Gegen- oder für Rückenwind an den Märkten sorgen wird.

Wir wünschen all unseren Lesern und Zuschauern einen weiterhin guten Start in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2020!











