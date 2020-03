Morphosys peilt deutliche Verbesserung im laufenden Jahr an

PLANEGG (dpa-AFX) - Morphosys stellt sich 2020 auf einen kräftigen Anstieg bei Umsatz und Ergebnis ein. Das Biotechnologieunternehmen will seine Erlöse um auf 280 bis 290 Millionen Euro steigern, wie die MDax -Firma am späten Mittwochabend bekanntgab. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll zwischen minus 15 und plus 5 Millionen Euro liegen. Nicht enthalten in dieser Prognose sind unter anderem mögliche Auswirkungen der Coronakrise. Der Aktienkurs reagierte im nachbörslichen Handel zunächst nicht auf die Neuigkeiten./he