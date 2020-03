NordLB senkt Traton auf 'Halten' - Ziel 11 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Traton nach Jahreszahlen und Aussagen zum derzeitigen und künftigen Geschäftsverlauf von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 27 auf 11 Euro gesenkt. Wenngleich die Zahlen für 2019 recht ordentlich ausgefallen seien, dränge die Coronavirus-Krise derzeit alles in den Hintergrund, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Montag vorliegenden Studie. Es bleibe die Hoffnung, dass der Höhepunkt der weltweiten Krise spätestens im Sommer erreicht sei, und in der zweiten Jahreshälfte Aufholeffekte möglich seien./kro/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 11:53 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 12:04 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.