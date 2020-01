Marketingmitteilung Panik gibt es im Dax nicht! Auch wenn die aufziehende Iran-Krise für neue Probleme im Dax sorgt, die gestrige Erholung zeigt, dass der Markt zumindest noch nicht in Panik ist. Direkt zur gestrigen Eröffnung kam es im Dax zu relativ dynamischen Kursverlusten und dabei auch zu einem Bruch der Unterstützung bei 13.100 Punkten. Zwischenzeitlich musste man sich Sorgen machen, denn die bärische Dynamik hätte zu einer kurzfristigen Panik führen können. Aber noch am Morgen kehrten die Käufer im Dax zurück und mit diesen folgte eine deutliche Erholung. Im Grunde dominierten die Käufer gestern die meiste Zeit, nur leider waren die Anfangsverluste zu groß für einen Tagesgewinn. Weiterlesen Hotline: 0800-2484366 (börsentäglich von 8 bis 18 Uhr)

