Raven kündigt unveränderte Dividende an

Der Industriekonzern Raven Industries Inc. (ISIN: US7542121089, NASDAQ: RAVN) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 13 US-Cents je Anteilsschein an seine Investoren. Die Auszahlung erfolgt am 27. April 2020 (Record date: 13. April 2020). Der Konzern schüttet damit auf das gesamte Jahr gerechnet unverändert 0,52 US-Dollar an die Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 28,41 US-Dollar (Stand: 6. März 2020) liegt die Dividendenrendite bei 1,83 Prozent.

Das Unternehmen ist 1956 in South Dakota gegründet worden und war zunächst auf die Herstellung von Höhenforschungsballons spezialisiert, die in der Raumfahrtindustrie eingesetzt wurden. Heute produziert das Unternehmen hauptsächlich in drei Segmenten: Applied Technology (Entwicklung technologischer Produkte im Bereich Landwirtschaft), Engineered Films Division (Herstellung von Kunststofffolien) und Aerostar Division (Produktion von Radarsystemen und Höhenforschungsballons). Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2020 erzielte der Konzern einen Umsatz von 100,53 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 104,83 Mio. US-Dollar), wie am 26. November berichtet wurde. Der Gewinn betrug 9,93 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 13,06 Mio. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2020 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 17,56 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt 1,0 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. März 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de