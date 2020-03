RKI-Chef Wieler - Krise hat für mich "unvorstellbares Ausmaß"

Berlin (Reuters) - Angesichts der weiter rapide steigenden Zahl der Virus-Kranken zeigt sich auch der Chef des Robert-Koch-Instituts (RKI) schockiert.

"Wir sind alle in einer Krise, die ein Ausmaß hat, das ich mir selber habe nie vorstellen können", sagte Lothar Wieler am Freitag in Berlin. "Ich erwarte jetzt, dass die Krankenhäuser vorbereitet sind. Jetzt muss es so weit sein." Die Zahl der vom RKI registrierten Fälle kletterte innerhalb eines Tages von 11.000 auf rund 14.000. "Wir sind einem exponentiellen Wachstum." Die Zahl der Toten lag demnach bei 31, werde aber schnell steigen. "Wir können diese Epidemie nur verlangsamen, wenn wir uns an die Spielregeln halten. Abstand halten!", verlangte Wieler. Zur Frage nach einer Ausgangssperre hielt er sich ebenso bedeckt wie zur Dauer der Einschränkungen. Diese müssten immer wieder überprüft und angepasst werden.

Erschüttert zeigte sich Wieler, dass in Umfragen immer noch jeder Vierte die Reaktionen von Politik und Wissenschaft für übertrieben halte. Das Gesundheitssystem könne bei weiter schnell steigenden Zahlen überfordert sein. Auf Skepsis bei Wieler stieß die Idee, nur Risikogruppen wie Ältere zu schützen und das Virus unter anderen ausbreiten zu lassen. Dafür verbreite es sich zu schnell von Mensch zu Mensch, sagte er.

Vergleiche mit einer schweren Grippe, die in Deutschland jährlich auch Tausende Menschenleben koste, wies Wieler zurück. Gegen Grippe gebe es eine kostenlose Impfung für Risikogruppen und wirksame Medikamente. Das Coronavirus verbreitet sich zudem deutlich schneller und in allen Bevölkerungsgruppen, die schweren Fällen seien zudem weit häufiger.