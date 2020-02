Spahn - Bin bereit zur Übernahme von Verantwortung

Berlin (Reuters) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält sich bei der Suche nach einem neuen CDU-Vorsitzenden und Unions-Kanzlerkandidaten öffentlich bedeckt.

"Ich möchte vor allem jetzt meine Arbeit als Gesundheitsminister machen", sagte Spahn am Mittwoch in Berlin. Er habe immer gesagt, "dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen", sagte das CDU-Präsidiumsmitglied. "In welcher Konstellation das aber geschieht, darüber reden wir jetzt eben in den nächsten Tagen." Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte am Montag erklärt, auf die Kanzlerkandidatur zu verzichten und ihr Amt in absehbarer Zeit niederzulegen. Spahn wird immer wieder als ein möglicher Nachfolger und Kanzlerkandidat der Union genannt.