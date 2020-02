Stimmung in französischer Wirtschaft stabil trotz Streiks

Paris (Reuters) - Die Stimmung in der französischen Wirtschaft bleibt ungeachtet wochenlanger Proteste gegen die geplante Rentenreform und der Ausbreitung des Coronavirus stabil.

Das Barometer verharrte den dritten Monat in Folge bei 105 Punkten, wie das Statistikamt Insee am Dienstag mitteilte. Es stand damit deutlich über seinem langjährigen Durchschnitt von 100 Zählern. Bei den Einzelhändler und den Dienstleistern hellte sich die Stimmung jeweils leicht auf, während sie im Baugewerbe und in der Industrie unverändert blieb.

Im Dezember hatten die Massenproteste gegen die von Präsident Emmanuel Macron geplante Rentenreform begonnen, die sich in abgeschwächter Form bis in den Februar fortgesetzt haben. Die Gewerkschaften haben mit ihren Streiks unter anderem den Nahverkehr in Paris wiederholt schwer gestört. Macron will Frankreichs veraltetes Rentensystem vereinfachen, das mehr als 40 verschiedene Pensionskassen umfasst. Als neues Risiko hinzugekommen ist das Coronavirus, das sich in immer mehr Ländern ausbreitet.