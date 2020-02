Tagesausblick für 26.02.: DAX gibt weiter nach. Gold fest und ThyssenKrupp im Blick!

An den Anleihemärkten gaben die Renditen weiter nach. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf minus 0,515 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere auf 1,35 Prozent. Gold setzte sich knapp unterhalb von 1.660 US-Dollar pro Feinunze fest. Der Platinpreis kippte derweil unter die Marke von 950 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar schleicht derweil den dritten Tag in Folge nach oben und hat die Marke von 1,085 US-Dollar inzwischen überwunden.